这些奇怪的 0 到底咋回事？搞定 Excel 的怪毛病

平时制作表格时，经常会遇到“0”值的困扰，尽管“0”对于后续计算没有多大影响。但放到表格里，特别是一些已经格式化过的表格，特别影响观瞻。那么大神们在制作这类表格时，通常都是怎么规避这个问题的呢？

▲ 这样的“零值”很碍眼！如何解决

1. IF函数

IF函数往往用于一些预设表格中，出于计算方便，我们通常会在表格中内置一些公式。但由于初始表格很多数值没有输入（空白），这些设置好的公式，就会自动显示为“0”。

▲ 借助IF函数处理“0”值

【解析】 以上表为例，“黄色区域”是单元格实际公式。但由于前值为空，便导致了无内容栏的统计数据直接显示为0。虽然数值看上去没有什么错误，但这样的表格显然不够严谨。

解决方法是在原公式外再套上一组IF语句，如果：姓名栏（I12）没有内容，则显示空白（“ ”），一旦用户填写了姓名，才去执行统计函数（黄色区域）。

2. IFERROR函数

尽管IF函数可以解决多数情况下的“0”值问题，但对于一些错误结果（#DIV/0!），却不好处理。这时，我们往往会借助另一个函数IFERROR，搞定它！

▲ 借助IFERROR函数处理“#DIV/0!”值

【解析】 和IF函数一样，IFERROR也是一个条件判断语句，只不过它的判断内容更简单罢了。只要公式中出现错误（比如除零），就显示一个既定内容（空白值），如果公式没有错误，才会开始正常的计算（黄色区域）。

3. 直接取消零值显示

除了上面两种情况外，有些单元格的确存在数据，但因为取值或其他缘故，导致取到的值为0，这就不能单纯地使用前面的公式来套了。其实Excel中还有一个更直接的方法，即直接不让“0”显示出来。

▲ 单元格从其他表格自动取值，原表格为空，取值结果为0

【解析】 仍然是以上表为例，单元格从其他表格中取值，但由于原表格加入了一行预留字段（供用户后续扩展内容使用），取过来的值也就自动变成了“0”。解决方法是：点击“文件-选项-高级”，将右侧面板翻页至中间区，然后取消“在具有零值的单元格中显示零”前面的复选框即可。

▲ 取消这个选项即可，注意！该项只作用于当前工作表

需要说明的是，这个方法其实就是取消了表格中“0”的显示，运算过程还是和以前完全一样，一旦原位置出现了非零数值，还是可以正常显示出来的。此外尽管位于选项面板，但该功能仅针对于当前工作表有效，如果你有多个工作表需要处理，就要在每个工作表中均进行一遍相同的操作。

写在最后

以上就是我们经常在用的几种清除Excel中“0”值的方法，三种方法各有利弊，通常会根据项目情况具体选择。