经济活动恢复拉升美股，特斯拉大涨7.56%，中芯国际涨7.07%

北京时间6月2日消息，经济活动恢复的信号，部分消除了投资者对日趋增多的抗议活动的担忧，星期一美股收涨。截至收盘，道指涨91.91点，涨幅为0.36%，报收25475.02点；标普500指数涨11.42点，涨幅为0.38%，报收3055.73点；纳指涨62.18点，涨幅为0.66%，报收9552.05点。

美国主要科技巨头绝大多数上涨，脸书涨3.03%，亚马逊涨1.17%，苹果涨1.23%，NetFlix涨1.47%，Alphabet涨0.2%，微软跌0.23%。

中国主要科技股涨跌互现，网易涨3.84%，爱奇艺涨0.66%，拼多多跌1.66%，微博跌0.03%，腾讯音乐跌2.48%，阿里巴巴跌0.4%，京东涨0.74%，趣头条涨14.71%。

纳指涨0.66%，报收9552.05点

中概股股价

其他中概股多数上涨，其中上涨的公司包括：品钛（涨10.86%），宝尊电商（涨10.8%），500彩票网（涨9.86%），好未来（涨8.09%），中芯国际（涨7.07%），蔚来（涨7.04%），小赢科技（涨6.68%），金山云（涨6.21%），信而富（涨5.6%），乐居（涨5.45%），富途控股（涨5.32%），欢聚集团（涨5.08%），乐信（涨4.79%），蛋壳公寓（涨4.5%），简普科技（涨4.15%），58同城（涨4.0%），跟谁学（涨3.99%），网易有道（涨3.92%），虎牙（涨3.41%），搜狐（涨3.28%），陌陌（涨3.04%），新氧（涨3.03%），世纪互联（涨2.47%），人人公司（涨2.45%），凤凰新媒体（涨2.38%），云米（涨2.32%），微贷网（涨2.27%），新浪（涨1.98%），哔哩哔哩（涨1.94%），新东方（涨1.7%），猎豹移动（涨1.46%），易车网（涨1.32%），UT斯达康（涨1.06%），达内科技（涨0.91%），触宝（涨0.9%），迅雷（涨0.62%），中通（涨0.61%），搜狗（涨0.31%），汽车之家（涨0.27%），宜人贷（涨0.26%），亿航（涨0.08%）。

与上一交易日持平的公司包括：正保教育、斗鱼、老虎证券。

下跌的公司包括：华米（跌0.21%），房天下（跌0.47%），云集（跌0.59%），前程无忧（跌0.74%），小牛电动（跌0.75%），唯品会（跌1.15%），荔枝（跌1.22%），兰亭集势（跌1.25%），信也科技（跌1.32%），团车（跌1.49%），趣店（跌2.0%），1药网（跌2.16%），携程网（跌2.52%），如涵控股（跌2.6%），优信（跌2.61%），寺库（跌3.43%），无忧英语（跌3.67%），百世（跌4.25%），瑞幸咖啡（跌5.56%），360金融（跌5.57%），流利说（跌5.66%），蘑茹街（跌6.46%），途牛（跌8.16%），嘉楠科技（跌10.17%），金融界（跌14.12%）。

近1年前上市时，斗鱼发行价为11.5美元，对投资者吸引力远不如虎牙。目前，斗鱼股价比发行价低逾20%，虎牙股价比发行价高近30%。第一季度斗鱼平均月活用户下降1%至1.581亿，原因是“传统淡季”、网吧因疫情暂停营业减少了PC用户。但是，斗鱼手机月活用户增长15%至5660万，付费用户增长26%至760万。相比之下，虎牙月活用户增长22%至1.513亿，手机月活用户增长39%至5390万，付费用户增长13%至540万。斗鱼营收增长53%至3.211亿美元，高出预期2230万美元，调整后净利润增长8倍至4190万美元，部分消除了投资者对其盈利能力的担忧。得益于变现能力的提高、更高效地利用带宽等措施，斗鱼毛利率由13.6%上升至21.3%。它还直播更多顶级游戏内容，开发更多付费电竞内容，强化与开发商和主播的合作。营业利润率为11.4%。相比之下，虎牙的毛利率和营业利润率分别为20.3%和9.4%。斗鱼还预计第二季度营收将增长26%至28.7%，低于虎牙的29.3%至30.8%，表明两家公司将继续主导中国游戏直播市场。分析师预计今年斗鱼营收和利润将分别增长33%和135%，明年这两个数字分别为23%和45%，而它的市盈率仅为18倍。斗鱼优势超过面临的监管风险，而且股价被低估。

汽车之家昨晚发布了业绩略微超过预期的第一季度财报。今天常规交易中，汽车之家股价一度下跌，而后出现反弹。截至收盘，汽车之家上涨0.21美元，涨幅为0.27%，报收于77.14美元。盘后交易中，汽车之家股价一度下跌1.81美元，跌幅达到2.34%。汽车之家第一季度调整后每股收益为76美分，营收为2.1843亿美元。华尔街对这两个数据的预期分别为74美分和2.162亿美元。汽车之家营收符合其预期。另外，汽车之家第二季度营收将介于3.135亿至3.276亿美元之间，中位值高于华尔街预期的3.143亿美元。财报显示，汽车之家数据产品业务增速强劲，第一季度该部分收入实现了80%以上的增长；也正是由于数据产品的贡献增加，在线市场及其他收入实现了32.1%的同比增长。今年以来，汽车之家股价累计下跌了约4%。

美国/国外科技股

其他国外科技股涨跌互现，其中上涨的公司包括：zoom（涨13.75%），特斯拉（涨7.56%），诺基亚（涨6.33%），速汇金（涨6.15%），Slack（涨6.08%），黑莓（涨6.03%），Zynga（涨5.57%），Lyft（涨4.25%），Snap（涨3.22%），恩智浦（涨3.22%），Twitter（涨2.97%），摩托罗拉系统（涨2.67%），Yelp（涨2.07%），iRobot（涨1.67%），爱立信（涨1.42%），动视暴雪（涨1.4%），Fibit（涨1.26%），索尼（涨1.13%），Spotify（涨0.98%），LendingClub（涨0.93%），Salesforce（涨0.9%），Adobe（涨0.8%），Pinterest（涨0.69%），GoPro（涨0.64%），SAP（涨0.32%）。

下跌的公司包括：IBM（跌0.01%），惠普公司（跌0.07%），艺电（跌0.08%），PayPal（跌0.31%），AMD（跌0.32%），博通（跌0.44%），戴尔科技（跌0.54%），eBay（跌0.75%），英伟达（跌0.78%），甲骨文（跌1.32%），VMware（跌1.36%），Uber（跌1.38%），高通（跌1.42%），Groupon（跌1.57%），英特尔（跌1.7%），西部数据（跌2.92%），Box（跌3.05%），思科（跌3.18%），美光科技（跌3.28%），赛门铁克（跌4.7%）。

特斯拉股价大涨7.56%

星期一常规交易中，特斯拉股价上涨63.1美元，涨幅为7.56%，报收于898.1美元，高于869.92美元的买入点。SpaceX成功将航天员送到国际空间站，是特斯拉股价上涨的部分原因。除Model X、Model 3等汽车产品外，特斯拉还是清洁能源生产和存储领域的先驱，推出了面向家庭和工厂的产品。由于股价星期一大涨，特斯拉股票被加入“IBD排行榜”。虽然特斯拉没有出现在最新版本的共同基金投资股票清单中，203家获得IBD A+评级的基金持有其股票，其中就包括富达反向基金和富达OTC基金。上一季度持有特斯拉股票的基金数量由1209家增至1319家。不同于IBD Long-Term Leader成分股微软（长期以来稳定盈利）的是，特斯拉业绩波动较大。过去5个季度，特斯拉利润增幅介于0至143%（第一季度）之间，但第一季度利润增速高的背景是上年同期出现亏损。特斯拉IBD综合评分为96，意味着它的表现超过96%的股票。在IBD跟踪的197个行业中，汽车行业排在第一位。特斯拉股价正在走出杯柄形态。大幅回调是一个警告信号，但在疫情期间股票大盘大幅下跌，减弱了这一信号的意义。作为市场领头羊信号，特斯拉相对强弱指数也在上行，达到创纪录新高。

投资公司Antipodes Partners最近发表了2020年第一季度的投资者信函，它旗下Antipodes全球基金第一季度回报率为-5.3%，优于摩根士丹利全球指数（MSCI AC World Net Index）-9.7%的回报率。在信函中，Antipodes Partners重点提到了包括微软在内的数支股票。微软是一家科技公司，今年以来累计上涨约15.6%。今天常规交易中，微软股价下跌0.42美元，跌幅为0.23%，报收于182.23美元。Antipodes Partners在提到微软时说，“由于更多人采用远程居家办公模式，软件公司，尤其是微软，将成为受益者，Office365下载量创下纪录。”业内人士预计，即使在新冠疫情过后，远程居家办公模式也将被保留下来。2020年第一季度，看多微软的对冲基金数量比去年第四季度增长了24%，因此，大量其他对冲基金经理似乎也认可微软的增长潜力。数据显示，在对冲基金持有最多的30支股票中，微软排在第二位。