英国：正评估美国新规影响，然后再考虑是否用华为

6月2日消息，据国外媒体报道，当地时间周一，英国首相鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)的发言人表示，对华为作出任何决定的第一步是，就美国政府对华为制裁所产生的影响，英国国家网络安全中心(NCSC)要完成评估工作。

“我们确实希望使市场多样化，”这位发言人向媒体记者表示，“我们需要做的第一件事就是，让NCSC完成其关于美国制裁所产生影响的工作，而这项工作正在进行中。”

此前，据《泰晤士报》报道称，英国首相约翰逊正在考虑各种选项，提升对本国电讯企业的投资，帮助它们增强在5G市场的竞争力。该报称，这一选项是英国更宏大计划的一部分，目的是减少英国对华为5G技术的依赖。

《泰晤士报》还称，由白宫牵头，美国方面正在对英国展开积极的游说活动，劝说英国重新考虑使用华为5G技术的决定。

此外在周一，《金融时报》也报道称，英国正在评估美国制裁华为可能造成的影响。该报分析认为，英国的重新评估可能为政府改变此前的决定铺路。

《金融时报》报道表示，英国展开的这一紧急评估，是在上个月美国宣布对华为采取新的出口限制后开始的，主持评估的机构是英国情报机关英国政府通讯总部（GCHQ）属下的国家网络安全中心（NCSC）。

1月28日，约翰逊曾宣布，英国电信网络继续使用华为5G技术，华为可以参与英国的网络非敏感部分的建设，但其市场份额限制在35%以内。