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Firefox 将提供导出密码至本地的功能

2020/6/2 8:11:44来源：开源中国作者：xplanet责编：懒猫评论：

由于 Firefox 一直不支持手动将密码导入或导出，用户长期以来只能凭借第三方工具来达成此需求，或是索性直接使用第三方密码管理器。但在不久之后，Firefox 用户将很快能够获得把浏览器中的密码导出至本地的功能。

Mozilla 官方的 bug 报告页面 Bugzilla 显示，导出或是备份密码的请求早在 16 年前就有人提出。该编号为 249801 的问题终于在前两天被关闭，并标识为“已解决”。

据 ghacks 的报道，这一功能将首先登陆 Firefox Nightly。开发人员表示，它目前是隐藏状态，可能需要一段时间才能在 Firefox Nightly 中默认启用。至于是否会出现在稳定版本中、在哪个稳定版本中启用，Mozilla 尚未有定论。

密码导出选项将集成至 Firefox 内置的密码管理器中，在地址栏中输入 about:logins 即可打开。接着，单击主菜单（三个点），将会显示“将密码导出为 CSV ”选项。选择导出选项时，会弹出一个保存对话框，用户可以将文件保存到本地系统，或使用已安装的程序将其打开。

导出后的 CSV 文件会包含所有已保存的 Firefox 密码和相关信息。它是一个纯文本文件，可以在任何纯文本编辑器或电子表格应用程序中打开。大多数密码管理器也都能够使用该文件导入数据。

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关键词：Firefox

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