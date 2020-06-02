中国广电“一女二嫁”，这到底怎么回事

大家对中国广电的认识除了其提供的电视节目之外，还有由其提供的有线宽带服务。2019年6月6日，中国广电与中国移动等三大传统电信运营商一起获颁5G商用牌照。至此，中国广电不但拥有电视和宽带业务，而且拥有手机通讯业务。最近有关中国广电各种新闻报道都备受关注。

一、无线领域，中国广电已明确与中国移动合作共建共享5G

中国广电与中国移动已经在5月份签署协议5G共建共享合作框架协议。公开报道的信息显示，中国广电与中国移动将开展5G共建共享以及内容和平台合作，共同打造“网络+内容”生态。有通信行业研究人士甚至用“中国广电与中国移动联姻”来相容两者的深入合作。

实际上，在中国广电与中国移动正式发布合作建设5G信息之前，C114中国通信网刊载的署名文章《5G或建两张网，中国移动自成一家》已经分析过中国广电自建和租用5G网络的利弊，而且也明确指出了中国移动自建5G网络的必然性。有兴趣的读者可以百度阅读。

今年1月初，经过中国广电申请，工业和信息化部向其颁发了4.9GHz频段5G试验频率使用许可，同意其在北京等16个城市部署5G网络。中国广电获得4.9GHz频段试用许可，已经为其与中国移动合作奠定了基础。毕竟中国移动早已获得了4.9GHz频段试用许可。

另外，中国广电手握的700MHz频段正式包括中国移动在内的三大运营商梦寐以求的黄金频段。在解决5G广域覆盖方面，700MHz频段优势异常明显。虽然中国广电既缺资金，又缺经验，而且除了网络资源缺乏这个最大客观障碍之外，中国广电还技术人才，但是中国广电特殊的资源是其发展5G的独特优势。

无论是嫁是娶，也不论嫁娶何人，能够与中国广电合作绝对有助于合作方的5G发展。希望中国广电与中国移动合作结出的硕果，能够强有力地支撑我国抢占5G全球领先地位。

二、有线领域，中国广电早已与中国联通开展了家宽合作

中国广电在与中国移动协议合作建设5G之前，其主要的电信业务集中在固网家宽方面。有网络媒体曾报道称，中国广电旗下共有固网家宽用户超过4000万户。虽然这个用户规模正在不断被中国移动等三大传统电信运营商蚕食，但是不可否认的是中国广电具有运营商不具备的最后一公里接入优势。

正式看重了中国广电独特的最后一公里接入资源优势，与中国广电合作开展固网家宽建设早已经是各大运营商的首选操作。各地的情况或许有所不同，但是中国广电与中国联通的“广联合家欢”宽带最近被论坛网友热议。

根据各地网友的爆料，中国广电与中国联通在固网家宽领域的合作早已经在几年前开始，目前两者已经在四川、江苏、浙江等多地开展了固网家宽合作。对于“广联合家欢”宽带网速，不同网友贴出了自己的感知，快慢和优劣的反馈都有。

作为第三和第四大宽带运营商，中国联通和中国广电的合作虽然有点相互扶持谋取突破的意思，但是在中国移动强大的攻势面前，两者的合作最大的成果可能在于维持现状，很难形成对中国移动和中国电信的真正冲击。

今年前4个月的经营数据已经显示，中国移动的固网家宽净增速度仍然保持了相当的高速，而且其全年发展1200万户的净增目标有望于3季度末完成。另外，按照当前的发展速度，中国移动全年的发展目前极有可能达到1800万户。

在固网家宽领域，虽然不容易做不到强强联合，但是不管嫁娶，中国广电维持现状的努力仍然值得大家关注，我们也希望中国广电能够保持应有的规模和位置，以便为用户提供更多的选择。

电信业务市场早已告别靠政策红利吃饭的年代，中国广电的入场虽然有点稍晚，但是其拥有内容制作和分发，以及政商等特殊的资源优势，而且这种优势是包括中国移动在内的三大传统电信运营商进一步做大做强亟需补齐的短板。