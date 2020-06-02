Apple Store 被砸、iPhone、Mac 被抢：库克要捐款，谷歌微软也发声

当一场大火熊熊燃烧的时候，没有人知道它的边界在哪里。

对于当下的美国来说，这场大火就是由美国非裔男子 George Floyd 之死引发的全国性游行抗议活动，而在后续演变中，这些活动还夹杂了不少暴力行为和骚乱。

这影响的不仅仅是美国的政治态势和舆论导向，也在影响美国的整体社会秩序，并且还影响到疫情之下的美国经济秩序和正常商业活动。

由此，以苹果为代表，美国科技行业也没能幸免。

苹果的 Apple Store 零售店被砸了

目前，在美国发生的抗议活动，已经超脱了和平示威的范畴，它夹杂了不少的暴力行为，其中有一类破坏性行为是打砸超市或者商店，然后进入其中进行抢夺。

而在被打砸的商店中，有不少都是奢侈品店，比如说 Gucci 等——而作为消费电子行业的标杆店面，苹果的 Apple Store 官方零售店也成为打砸抢夺的目标。

据外媒 Apple Insider 报道，在美国 Oregon 州的波特兰市，位于 Pioneer Place（先锋广场）的 Apple Store 官方零售店遭到严重破坏。

其中，该店高达 30 英尺的玻璃外量四面都被打破——这家店刚刚在两天前开放，现在由于被破坏，它还需要对外部进行大规模修复，才能够向顾客再次开放。

在社交媒体平台 Twitter 上，有一个名为 Zane Sparling 的网友发布了一段关于这家 Apple Store 的视频，其中显示有一些人摸黑进入其中，然后拿走了一些苹果产品并离开，这些产品包括桌面上的展示设备和待售的存货。

同时，据 Business Insider 报道，在美国明尼苏达州最大城市 Minneapolis 的亨内平大道（Hennepin Avenue）上，有一家 Apple Store 在上周三被用木板封住来保护，但在周四却依然被破坏，并且遭到抢劫。

有目击者称，抢劫者离开时，身上都是灭火器的粉末，而展示产品被洗劫一空，展示桌本身也被翻了个低朝天。

雷锋网查询到，在苹果官网，这家店从 5 月 31 日起宣布关闭，目前关闭的时间已经延长到 6 月 6 日。

除此之外，周六晚上，有多处 Apple Store 被造成破坏和抢劫，包括亚利桑那州的 Scottsdale、华盛顿特区、费城、旧金山等地方。

在这些破坏和抢劫行为中，往往都是群体参与其中，破坏外墙，然后抢走进入其中 iPhone、Mac 等产品，而警察则往往缺席或者迟到。

当然，作为其安全政策的一部分，苹果在其零售店演示的产品中使用了其设备的特殊版本，这些特殊版本的设备被锁定为仅在商店内工作，并且不容易按照惯例工作——这意味着，那些从办公桌上抢夺苹果产品的人，几乎不会拿到什么好处。

但对于苹果来说，多个地方的 Apple Store 遭到洗劫，依然是巨大的损失。

据了解，此前在 5 月 26 日，苹果宣布开放 100 家美国零售门店；但是随着不断爆发的抗议活动，苹果的零售店不仅遭到多方面财产损失，还不得不重新关闭。

值得一提的是，5 月 31 日，苹果公司表示，为了员工的健康和安全，它已经关闭了大多数位于美国的 Apple Store。

Tim Cook 发声，苹果要为种族平等捐款

对于苹果来说，这次的损失不可谓不小，而且是 "锅从天上来"。

实际上，针对这次 George Floyd 之死和随之而来的大规模抗议，苹果 CEO Tim Cook 早有观察到，并早就表达了对正义的支持——实际上，他也是为抗议者第一个发声的知名美国科技公司高管。

在 5 月 29 日，Tim Cook 就在 Twitter 上表示：

明尼阿波利斯市的悲伤是有原因的。正如美国黑人民权运动领袖马丁·路德·金所言，“对罪恶的消极的不抵抗” 并不能取代 “对罪恶的积极的非暴力抵抗”。

他还说：唯有正义是我们疗愈创伤的方法。

可见，对于人们因为 George Floyd 之死而进行的大规模抗议，Tim Cook 是表示支持的。但恐怕连他自己也没有想到，抗议本身变成了暴力行为，而且这种暴力行为也指向了 Apple Store。

不过，尽管苹果自身的利益在游行中受到损害，Tim Cook 还是为 George Floyd 之死做出了进一步的支持行为：他决定向一些团体捐款，来为种族平等做贡献。

在发给苹果公司员工的备忘录中，Tim Cook 表示，苹果公司的使命一直是，也将永远是创造技术并使人们能够更好地改变世界；苹果一直从多样性中汲取力量，欢迎来自各行各业的人来到我们在世界各地的商店，并努力打造一个包容所有人的苹果。

为此，Tim Cook 称，苹果正在向一些组织捐款，比如说 Equal Justice Initiative，它是一个致力于挑战种族不公正、结束大规模监禁、保护美国社会最弱势群体人权的非营利组织。

Tim Cook 还表示，在六月份的 Juneteenth 节日，苹果还将通过慈善活动进行一对二的员工捐赠。

对苹果公司的黑人员工，Tim Cook 表示：

对于所有现在受伤的苹果同事，请你们明白：你并不孤单，我们有资源支持你。现在比以往任何时候都更重要的是互相交谈，在我们共同的人性中找到治愈的方法。我们也有免费的资源可以帮助，包括我们的员工援助计划（Employee Assistance Program）和心理健康资源。

值得一提的是，在这份备忘录中，Tim Cook 并没有提到零售店被打砸和抢劫的问题，但显然他也不得不为此而担忧。

微软、亚马逊、Twitter 等公司也都发声了

除了 Tim Cook 和苹果公司之外，不少美国科技企业，以及一些科技行业的知名人物相继就 George Floyd 之死和美国的种族平等问题发声。

亚马逊在官方 Twitter 账号上表示：

我们国家针对黑人的不平等和残酷对待必须停止。我们与黑人团体（我们的员工、顾客和合作伙伴）同在，与之一起对抗系统性的种族主义和不公正。

针对这一回应，也有美国民众质疑称，与其说一些好听的话，不如好好支付员工的工资；也有人质疑亚马逊能否停止向警方提供人脸识别监控技术。

值得一提的是，雷锋网(公众号：雷锋网)注意到，在 5 月 29 日晚间，亚马逊位于西雅图市区的 Amazon Go 商店也遭到游行者的毁坏；而在 5 月 31 日，因为游行和抗议，亚马逊也调整了一些配送的路线，并且减少了部分地区的运营。

同样位于西雅图，微软 CEO Satya Nadella 在 5 月 29 日对员工表示：

我们需要认识到：当我们考虑到所有社区的声音和行动时，我们会变得更好、更加聪明、更强。我保证，微软会继续倡导让所有这些声音都得到倾听和尊重。

微软前 CEO Steve Ballmer 也表示对 George Floyd 之死感到非常难过，非常生气，每个美国人都应该受到平等、公正和尊重的对待，尤其是那些受到不良对待的的黑人。

在硅谷，科技公司也多参与到对黑人团队的支持中去，他们也呼吁种族平等，尊重黑人的生命。

比如说，Twitter 公司把自己在平台上的 logo 设定为黑色，还在其官方账号的介绍页面表示：

Black Lives Matter.

Google 也在其搜索引擎 Google.com 首页给出了自己的声音，并附上了一个黑丝带的图标：我们支持种族平等，以及所有寻求种族平等的人。

与此同时，Google 旗下的视频平台 YouTube 也在 Twittter 平台上将 logo 设定为黑色，来表达对黑人群体的支持。YouTube 还在官方 Twitter 上表示，将捐赠 100 万美元来支持寻求社会公平正义的努力。

雷锋网总结

在美国本来就已经非常严重的疫情下，George Floyd 之死引发了新的危机。

目前来看，尽管商业活动遭到破坏，但不少美国科技公司已经就种族平等问题发声，甚至提出了相应的捐赠计划。同时，通过对美国科技公司的观察，我们依然可以看到：在这场涉及到群体的社会性事件中，科技本身能够贡献的力量太小了，在避免群体性行为走向极端这件事情上，它基本上是爱莫能助的。

毕竟，这是美国社会的深层次问题，需要超越科技之外的力量来解决。

最后一问：