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TikTok因审核策略遭指责，将加大推广黑人创作的视频力度

2020/6/2 8:42:29来源：IT之家作者：西瓜责编：远洋评论：

IT之家6月2日消息 The Verge报道称，TikTok因推荐算法涉及压制黑人创作者的视频而遭受指责，TikTok已采取一系列行动，以此来解决这一问题。

报道称，TikTok将推出“创作者多样性委员会”，以推动多元文化和创意的认可。TikTok表示，它还将重新评估其审核策略，建立一个新的 “用户友好型”反馈程序，并开发一个新的创作者门户网站，以扩大创作者之间的交流和为更广泛的创作者提供机会。

TikTok表示，将在周二参加音乐行业计划的“Black Out Tuesday”行动日，以“声援黑人社区”。此外，TikTok承诺向帮助黑人社区的非营利组织捐赠300万美元，并另外捐赠100万美元，用于解决 “种族不公正和不平等的问题”。不过，TikTok在其博客中并没有列出任何具体组织的名字。

报道提到，今年5月，TikTok用户开始将个人资料图片改成黑色力量符号，以抗议平台对黑人创作者的审查存在不公平态度。有报道称，TikTok用户会取消关注其他不支持这一运动的用户，黑人创作者要求非黑人盟友至少关注一位新的黑人创作者。随后，该平台在博客中回应：“我们很感谢被追究责任。我们知道，到达一个信任的地方需要努力，但我们致力于尽自己的一份力量，因为我们将继续培养一个让每个人都被看到和听到的空间。”

去年12月，TikTok承认其压制了残疾人、同性恋和胖子创作者的视频。此外，包括患有自闭症、唐氏综合征、有胎记或“轻微斜视 ”的用户的视频也被压制。报道指出，TikTok可能认为这些创作者容易受到“网络欺凌”

IT之家了解到，TikTok是抖音短视频国际版。在苹果商店单独的数据榜单中，TikTok在2019年第一、第三、第四季度都位列“全球下载量最多App榜单”的第一名。

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关键词：TikTok

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