太空马桶的历史：SpaceX 龙飞船上配备新型 “太空厕所”

北京时间6月2日消息，据国外媒体报道，SpaceX公司在其发射的载人龙飞船上设置了一个“厕所”，并且可以自动对接国际空间站，无需手动操作。



▲ 航天飞机上的浴室模型，拍摄于德克萨斯州约翰逊航天中心

该公司的新型垃圾清除系统（即太空语境下的“厕所”）随载人龙飞船示范2号（Crew Dragon Demo-2，简称DM-2）发射升空，前往国际空间站。美国国家航空航天局（NASA）资深宇航员罗伯特·本肯（Robert L。Behnken）和道格·赫尔利（Doug Hurley）将分别作为指令长和操作手，在NASA肯尼迪航天中心执行这一历史性任务。不过，他们要在第二天才会到达国际空间站，因此在飞船上设置厕所是很有必要的。

那么，SpaceX公司的太空厕所究竟有何特别之处呢？我们还不知道具体的细节，但是一旦宇航员返回地球，我们应该就会对这个神秘的太空厕所有更多的了解。“我们会让你们知道结果如何，”道格·赫尔利在新闻发布会上说，“我们回来后就会告诉你们。”

然而，这个厕所可能根本就不会有太大的用处。NASA前宇航员、SpaceX公司现任顾问加勒特·莱斯曼（Garrett Reisman）表示，与太空厕所技术的接触让他感到非常不舒服，而宇航员们经常会因此“憋着”。“我可以告诉你，从个人经验和NASA收集的数据来看，这有点像野营旅行，在最初的24小时里，就消化系统而言，你的身体功能会稍微停摆，”莱斯曼说，“所以，我要说的是，我不认为在龙飞船上会有很多排便。”

因此，在等待道格·赫尔利和罗伯特·本肯返回并报告厕所的情况（以及他们是否使用过厕所）的同时，让我们回顾一些在以前的宇宙飞船和早期太空计划中使用过的垃圾清除系统，它们其实非常有趣。

太空马桶的历史

▲ 国际空间站上的“太空厕所”

50多年前，美国国家航空航天局的阿波罗计划将人类太空飞行带入了一个新高度，进行了多次开创性的飞行并成功载人登月。然而，尽管阿波罗计划创造了历史，但阿波罗号的宇航员们却没有厕所可用。

当时的宇航员将尿液排入一条“便溺管”（由于NASA当时只雇佣男性宇航员，因此这条便溺管只设计给男性使用），然后将尿液倒入一个袋子里。剩下的“工作”便在袋子里完成，宇航员们必须将袋子揉捏并卷起来，然后带回地球进行检测。

在后来NASA的航天飞机计划中，宇航员终于有了厕所。航天飞机的厕所被称为“废物收集系统”（Waste Collection System，简称WCS）。该系统使用旋转扇叶将固体废物分散在容器中，之后又将容器暴露在真空空间中使其干燥。

另一方面，液体废弃物则被排放到太空中。不过，在哥伦比亚号航天飞机的STS-3测试飞行中，WCS系统出现故障，宇航员杰克·洛斯马（Jack Lousma）和戈登·富勒顿（Gordon Fullerton）不得不将他们的排泄物装进一个名为“粪便遏制装置”（简称FCDs）的备用系统中。

值得庆幸的是，太空厕所一直在改进。在国际空间站上，宇航员们有两个厕所可用，分别设置在俄罗斯的“星辰”号（Zvezda）服务舱和美国的“宁静”号（Tranquility）节点舱。与航天飞机的WCS系统一样，目前国际空间站的厕所也使用扇叶系统来分散和吸走废物。不同的是，如今厕所里的液体废物和固体废物被分开收集，储存在铝制容器中的袋子里。

美国国家航空航天局正致力于改进其猎户座飞船的废物清除系统。这个新的太空厕所被称为“通用废物管理系统”（Universal Waste Management System，简称UWMS）。据NASA的网站介绍，UWMS被设计成“一个紧凑的厕所系统，可以在未来多个载人飞行器和居住地使用”。NASA官员表示，在他们的目标中，下一代太空厕所不仅要比之前的厕所性能更好，而且要让宇航员用起来更加舒适。