618 开门红首日：iQOO Z1/Neo 3 拿下多电商平台销量冠军

IT之家6月2日消息 今天，vivo官方发布618手机销售战报，根据公布的信息，vivo在此次618活动中销量创新高，有多款产品拿下多平台销量及销售额冠军等成绩。

官方公布，在618狂欢活动开门红首日，iQOO Z1拿下京东/天猫/苏宁手机三个平台在2000-2500价位段销量和销售额双冠军。值得一提的是，iQOO Z1圣斗士礼盒、iQOO Z1京东独家定制葫芦兄弟礼盒等多款定制礼盒第一轮开售就宣告售罄。

IT之家了解到，iQOO Z1搭载MediaTek高性能5G SoC芯片——天玑 1000Plus，支持5G+5G双卡双待，配备144Hz竞速屏，采用4500mAh大电池和44W超快闪充长续航组合。

此外，在618开门红狂欢首日，iQOO Neo 3也获得京东/天猫手机2500-3000价位段销量和销售额双冠军的成绩。该机配备高通骁龙865处理器、搭载144Hz刷新率屏幕。同时，iQOO官方旗舰店拿下京东手机第三方平台销量和销售额双冠军。

据悉，在vivo 618狂欢节中，通过京东、天猫、苏宁各大电商平台的vivo官方旗舰店预定X50系列新机，即可享24期免息，赠送半年碎屏宝；还可享受以旧换新，最高返4000元E卡、3030元淘宝红包或3030元苏宁卡活动；更有集卡、盖楼赢X50新品手机等众多优惠活动。此外，活动期间购买iQOO Z1、Neo 3、vivo Y70s、S6等机型均可享受不同程度的补贴和购机福利。