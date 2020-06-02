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Epic 市场占有率达 15%，CEO 称未来将加入到移动端

2020/6/2 11:48:44来源：IT之家作者：西瓜责编：远洋评论：

IT之家6月2日消息 近日，Epic Games的首席执行官Tim Sweeney在接受游戏媒体采访时表示，Epic的市场占有率已达15%，“免费”与“独占”策略均获得了成功。

他表示，当一款游戏加入到Epic“喜加一”的免费阵营中后，开发者也注意到游戏在其他平台的销量也有所上涨，让玩家们免费尝试某类型游戏，使很多人意识到了他们对着其的喜爱，因此也刺激了销量的增长，这是一个很积极的趋势。

在未来计划中，Tim表示Epic也将加入到移动端Android/iOS平台之中，他说道：“ 我们认为这是帮助该行业向前发展的好方法，也是Epic 作为游戏开发商在《堡垒之夜》中吸引受众，并了解如何在PC和 移动平台上运营的另一种方法。现在，我们已经完成了从虚幻引擎到Epic Online服务的许多工作，我们也会将其开放给所有其他开发人员在他们的游戏中使用，并努力为整个行业提供服务，为游戏业生态系统提供一个非常有趣的可选择方案。”

IT之家了解到，EPIC Games是近十年来最负盛名的游戏制作团队之一，2011年，EPIC Games发售的《战争机器3》引来了业界的广泛好评，代表作品另有《子弹风暴》、《堡垒之夜》等。腾讯在2012年7月以3.3亿美元收购EpicGames已发行股本48.4%的股份。

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关键词：Epic

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