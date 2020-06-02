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特斯拉 CEO 马斯克身价增至 392 亿美元，低于马化腾马云身价

2020/6/2 11:55:21来源：TechWeb作者：辣椒客责编：远洋评论：

6月2日消息，据国外媒体报道，有着“硅谷钢铁侠”之称的马斯克，近一段时间是非常受关注的人物，由他创立并担任CEO美国太空探索技术公司（SpaceX），顺利进行了载人航天发射，这是人类历史上首次由商业航天公司进行载人航天发射。

而对马斯克来说，近期让他高兴的事还不只这一件，同样由他担任CEO的电动汽车厂商特斯拉的股价，在周一也大涨，马斯克的身价也随之大幅增加。

周一美国股市收盘时，特斯拉股价为898.1美元，较前一交易日收盘时的835美元上涨63.1美元，涨幅为7.56%。

周一收盘时的898.1美元，是特斯拉股价时隔3个多月再次逼近900美元，上一次还是在2月21日，当日收盘报901美元，盘中最高时为913.06美元，次日就跌破了900美元，随后一段时间持续下跌，最低时还跌至361.22美元。

在特斯拉股价再次逼近900美元之后，其CEO、大股东马斯克的身价也有明显提升。

福布斯实时富豪榜的数据显示，马斯克的身价在周一增加20亿美元，个人全部身价已达到了392亿美元，是福布斯实时富豪榜上的第24大富豪。

福布斯实时富豪榜的身价在马斯克之前的23位，就包括了马化腾和马云，前者目前的身价为488亿美元，在福布斯实时富豪榜上排在第18位；马云目前的身价为422亿美元，排在第22位。

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关键词：马斯克

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