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Linux Kernel 5.7 内核正式发布：新增支持骁龙 865

2020/6/2 14:46:00来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：骑士评论：

Linus Torvalds 宣布了 Linux Kernel 5.7 的发布。其在发布公告中评论道：“所以，上周我们表现得相当平静，没有任何尖叫声‘让我们再拖一个rc’。祈祷好运-希望这次我们不会出现像上次在 5.6 中那样，即在最后一刻还进行了 wifi 回归的之类情况。 “

Linus 表示，“不过尽管上次最后一刻的回归令人尴尬，但看起来一切都很好。上一两周我见过的大多数讨论都与即将发布的功能有关，因此合并窗口现在已打开，明天我将照常开始处理请求。但与此同时，请稍作调整。”

此外，Linus 还透露，“与往常一样，我们在 5.7 中进行了很多更改（所有统计信息看起来都很正常，但对我们来说‘正常’显然相当大，这意味着‘从近两千名开发人员开始，几乎有 1.4 万个非合并提交’），因此，附加的简短日志只是自 rc7 以来上周出现的一些小内容。”

Linux Kernel 5.7 版本包含了许多新功能和改进，例如 Apple USB“Fast Charge”驱动程序；Intel Tiger Lake“Gen12”显卡现在被认为是稳定的，并且已脱离了实验性标志；以及状态良好的 AMD Renoir 显卡；F2FS Zstd 支持；和 Qualcomm Snapdragon 865 支持等等。

获取地址：https://www.kernel.org/

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关键词：Linux骁龙865

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