Linux 轻量级级桌面 Xfce 已迁移至 GitLab

Xfce 已从 Gitolite 迁移至 GitLab 作为代码托管平台。旧的代码服务器 git.xfce.org 现在仅用于同步镜像（因此仍可以从这里拉取代码），目前新的代码服务器是 gitlab.xfce.org，所有新代码必须推送到 gitlab.xfce.org。

对于用户和使用 Xfce 的发行版来说，更换代码托管平台并不会带来任何变化。但对于开发者和贡献者而言，许多事情都会改变：

最重要的是 Git URL 已更改，因此需要更新本地仓库的远程服务器（官方提供了帮助脚本）

学习 fork 仓库、使用分支和合并请求等功能

在 GitLab 中不使用 git:// 协议，可用 HTTPS 和/或 SSH 代替

没有 GitLab 帐户的开发者需要注册帐号，并通过 IRC 或邮件列表申请对仓库的访问权限

解决了代码的迁移，迁移 issue 成了另一个要解决的问题。团队表示会考虑迁移 Bugzilla，不过尚未真正决定是否要迁移所有 issue，是否要开启或关闭这些 issue，或者是否以只读存档的方式永久保留 Bugzilla。就这些问题达成统一共识后，团队表示会将所有项目迁移到使用 GitLab 的集成 issue 跟踪。