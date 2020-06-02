Stack Overflow 2020 报告出炉：Python 跌至榜三，Rust 最受欢迎

最近全球热门论坛Stack Overflow发布了开发者报告，这份开发者报告是通过65000名不同语言从业者的投票结果得到的，通过这份调查报告，我们会知道，大家最喜欢的语言，最讨厌的语言、最想要使用的语言、什么岗位最赚钱（全球）、薪水与语言和年龄学历分布情况。

更为关键的是，我们可以通过这篇报告知道在全球范围里，到底是硕士从业者多还是本科生从业者多？我们还能知道，应该如何学习和提升自己。

接下来就和文摘菌一起来看看这份报告吧。

大家最喜欢的语言

在最近五年里，最红语言Python从榜二落到了榜三（感觉榜二和榜三差别不大）。

Rust作为大家最爱的语言榜首，这个结果不算意外，之前2016-2019年它都是榜一，这个语言的语法以及性能和C++有点类似，主要是为了解决高并发和高安全性问题的。

TypeScript这个语言是微软在2012年开源的，最后是可以编译成JavaScript语言的。

最讨厌的语言

VBA竟然是榜首，有点意外，看报告之前会以为是C++，毕竟比较难学嘛，没有想到大家的学习热情竟然这么高，就是难学也要学。VBA除了在VB环境里使用以外，应该就是Excel里的宏对象，可以用VBA的宏记录来做报表。

最想使用的语言

这次终于轮到python做第一了！JavaScript和Go也在稳定上升，如果有兴趣的小伙伴可以开始关注一下了。

接下来就是所有人都比较关心的问题，使用这些语言赚多少钱？$_$报告从工作岗位、工作年限以及语言种类来看薪水。

什么岗位最赚钱（全球）

前十名中，工程管理人员、网站安全工程师、DevOps专家、数据工程师和机器学习专家（数据科学家）的薪水是比较可观，机器学习专家（数据科学家）在全球榜上的薪水没有美国市场的高。（就业安排）

接着是美国就业市场对比。

机器学习专家（数据科学家）在全球市场的薪水仅仅只有美国市场的一半，还是很有潜力的，同时后端开发和手机程序开发者的排名上升了。

薪水与语言

薪水越高，要求的年限也就越长，最长的应该是Perl超过13年，接近8万刀。

年龄和学历分布情况

专业开发者在35岁以下比较多，20岁-34岁是开发者的主力军，50岁以上的开发者只有5%。

在所有的开发者中，本科学历占绝大部分，硕士相比本科学历来说少了一半。

从语言种类，薪水、岗位、年龄、学历来看，把一种语言运用到炉火纯青，是需要一定年限的积累，通过年限积累，薪水基本不会太少，硕士学历并不是主要影响原因，除此以外，还要积极得提升技能，紧跟需求，最重要的还是要相信努力出奇迹。