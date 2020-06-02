打破外商垄断？光威奕 PRO 512G 测试报告

之前在存储颗粒领域，国外厂商几乎是彻底垄断了这个市场。虽然有些 SSD 开始宣传国产化，但主要还是集中在主控固件的自主化，颗粒的部分一直没能做到国产颗粒大量零售。现在随着长江存储开始大量出货颗粒芯片，SSD 终于进入可以大面积国产的时代。

产品开箱图赏

来简单介绍一下 SSD 的一些细节。基本参数就是 512G 容量、SATA 3.0、2.5 寸规格、5V1A 供电。

SSD 的接口是标准的 SATA 接口。

拧下保修贴下的螺丝就可以比较容易的撬开 SSD，可以看到 SSD 的 PCB 大概占 SSD 内部的一半。

SSD 的主控是 Maxio MAS0902A-B2C，是基于联芸 (MAXIO) 提供的。根据现有的资料，这颗主控是由 GF 代工制造，但是知识产权属于国内。奕 PRO 没有搭配缓存。

SSD 采用的是四颗 YMN08TB1B1HU1B。可以看到长江存储的 LOGO，是长江存储生产的 64 层 TLC 颗粒。

产品测试平台

简单介绍一下测试平台。

用到的主板是技嘉的 Z270-PHOENIX GAMING。

内存是金士顿的 DDR4 8G*4。实际运行频率是 2666C15。

显卡采用的是迪兰恒进的 VEGA 64 水冷版。

系统盘用的是 INTEL 的 535。

散热器是 EK 的 AIO 360 D-RGB。

硅脂用的是乔思伯的 CTG-2。

电源是酷冷至尊的 V1000。

测试平台是 Streacom 的 BC1。

产品性能测试

由于现在 SSD 充斥表面 SSD，传统的跑分软件基本都沦陷。有介于此，这边启用了一套新的测试标准用于横向对比。

· 横向对比中统计的 SSD 经过全盘擦写和重新分区，消除新盘的鸡血状态。

· 连续读写性能选取 HD TUNE 的大文件读写测试，文件大小为 50GB。

· 4K 随机性能采用 IOMETER 混合读写，分别进行 QD1 的浅队列和 QD32 的深队列测试。因为日常使用中不会存在纯粹的读写行为，会在读写测试中反向混入 25% 的负载（例如读取测试中 75% 读取，25% 写入）。

· 现在部分 SSD 会通过玩命调教固件来提升 4K 的随机数值，所以这边引入 4K 离散值统计来让那些表面 SSD 露出原型。公式中是对 SSD 自身 IOPS 平均值计算离散程度，不会出现性能低的 SSD，离散会较低的 BUG。

· 离散测试是通过 IOMETER 来跑，测试前会先运行 120 秒剔除缓存的干扰，然后运行 12 分钟收集 600 个数据样本。所以我的离散测试会比较针对存储颗粒的自身性能。

· IO 延迟的部分则会采用 AS SSD 10G 文件测试，连续三次读写延迟的数据取平均值。

· 表格实在比较庞大，手机端还是横过来看更方便一下，电脑端就当治疗颈椎病吧。

以下为横向对比统计的图表，从横向对比来看，奕 PRO 的表现还是比较不错的，甚至可以超过带缓存的技嘉 UD 系列。在无缓存 SSD 中算是达到第一梯队的级别。

下图是离散部分的测试。先说速度，速度上看，奕 PRO 在浅队列的表现尚可，但是深队列表现比较弱，特别是深队列写入。然后看离散的部分，奕 PRO 的离散好的有些夸张，甚至有点企业级 SSD 的味道。可见在磨完缓存之后，奕 PRO 的策略是较为保守的，宁可牺牲性能来保持稳定性。

常规产品性能测试大致会分为三段。

开箱性能测试，这个环节可以测试出 SSD 在最好状态下大致可以达到什么性能。

压力测试，这个环节通过长时间满载写入，用于测试 SSD 在极端压力下性能会到什么程度。

日常状态测试，在压力测试之后，会通过一小时待机和重新分区让 SSD 重新恢复，来体现日常使用中的性能表现。

先从文件基准来看。两张图第一张是新盘测试完一些常规 BENCHMARK 之后进行的，第二张图是全盘擦写之后再跑一轮常规 BENCHMARK 之后进行的。

如果只是运行 50G 的文件写入，它都会运行在奕 PRO 的大容量 SLC 缓存当中。SSD 具有大容量的 SLC 缓存，整个 SLC 缓存最大可以到 120G 左右。

然后是最有看头的 SSD 压力测试。在新盘状态下 HD TUNE 的读写曲线大致在 358.3MB/416.7MB。

对 SSD 的擦除采用 HD TUNE 对 SSD 进行持续擦写，这个环节的负载是所有测试中最高的。奕 PRO 比较有意思的是写入速度是分为三档，前 120G 是 400 多 MB 的高速缓存阶段，在 120G~250G 这段会是 170MB 左右的中速，如果继续往下写会进入 80MB 左右的慢速阶段。如果我们一直写下去进入第二遍，依然会是 80MB 的速度。SSD 的温度检测是无效的，固定显示 30 度。

所以奕 PRO 大致的工作模式会是这样，一般使用中会先在 400MB 的高速运行下，如果高速 SLC 缓存耗空则会进入 170MB 的中速运行的模式。如果继续压榨连续使用 SSD 不让 SSD 有空间时间释放缓存，则会进入 80MB 的慢速运行模式。

在完成压力测试后相当于容量用尽状态的测试，读写性能大致在 345.6MB/86.4MB，读取基本不变，写入的衰减比较明显。但是对比其他 TLC SSD 的话，在重载虐待后保持 86MB 的速度并不算难看。

在待机一小时之后，读写性能为 341.1MB/125MB，写入明显出现了三段式的曲线。

在重新分区刷新后，读写性能为 352.4MB\404.1MB。读取性能基本不变，写入性能略微掉了一些。

常规跑分测试

HD TUNE 的测试在擦写前后读写性能总体是略有下降的，写入延迟这项应该是测试误差。

然后看一下不同测试软件的跑分情况，AS SSD 是 905/898，由于奕 PRO 的 4K 速度一般，AS SSD 的跑分反而会显得有些吃亏。

CrystalDiskMark、TxBENCH、ATTO 这三款软件现在已经变成治愈系的测试软件，所以大家参考一下即可。

简单总结

就性能而言，奕 PRO 512G 这款 SSD 还是超出了一些我的预期。特别是在深队列 4K 上没有为了 AS SSD 强行优化 IOPS 速度，反而把离散的优化的很好。这种行为简直是一股清流，希望不要为了纠结 AS SSD 跑分去修改这点。而通过超大的 SLC 缓存，为大文件写入提供了较好的缓冲。

从现有的测试来看，长江存储提供的颗粒也是比较不错的，与日韩美的颗粒相比没有看到明显的短板。从之前长鑫颗粒内存上市，内存价格应声下跌就可以看出，过去日韩美存储厂商躺着赚钱，动辄放火涨价的好日子已经一去不复返了。

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