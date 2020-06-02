SpaceX 过去三个月融资逾 5 亿美元，可用于星链和星际飞船项目

6 月 2 日消息，据国外媒体报道，在过去三个月里，美国太空探索技术公司 SpaceX 成功从私人投资者那里筹集了逾 5 亿美元资金。

SpaceX 于 2020 年 2 月 28 日启动了两轮融资，分别寻求筹集 2.5 亿美元和 3.499 亿美元的资金。

上周二，该公司表示，它在新一轮融资中筹集了 3.462 亿美元资金。通过两轮融资，该公司共筹集逾 5.67 亿美元资金，公司估值达到 360 亿美元。据报道，这些资金可能会直接用于该公司的 “星链”（Starlink）和 “星际飞船”（Starship）项目。

据提交给美国证券交易委员会的文件显示，自 2019 年初以来，SpaceX 已经筹集了超过 16 亿美元的资金，几乎所有资金都投入了昂贵的 “星际飞船”和 “星链”项目。

SpaceX 是获得美国宇航局（NASA）总计 10 亿美元资助的三家公司之一，它将开发能够将货物和人类送往月球的登月系统。

该公司的 “星际飞船”是人类历史上最大规模的载人飞船，可以乘坐一百人，它将是马斯克实现人类定居火星这一宏大目标的关键运输工具。与 “猎鹰 9 号”火箭一样，星际飞船未来也能够重复利用多次飞行。

最终，该公司希望用 “星际飞船”来取代它的 “猎鹰 9 号”火箭和 “猎鹰重型”火箭，但目前 “星际飞船”仍处于早期研发阶段，而 “猎鹰 9 号”火箭和 “猎鹰重型”火箭已经进行过多次飞行测试。

上周，SpaceX 在对其星际飞船原型 SN4 的 Raptor 引擎进行静态点火测试时发生爆炸。此次爆炸发生在 Raptor 火箭引擎短暂测试后约一分钟，但目前尚不清楚发生爆炸的原因。

早在 2015 年 1 月，马斯克宣布了 SpaceX 的 “星链”项目。该项目旨在通过 4 万多颗卫星，为地球上的用户提供高质量、低成本的宽带互联网服务。

此前，SpaceX 已经获准发射近 1.2 万颗卫星。在这 1.2 颗卫星中，有 4425 颗在 700 英里（约 1126 公里）的高空运行，另外 7518 颗在 200 英里（约 322 公里）的高空运行。而在上周，该公司又申请发射 3 万颗卫星。