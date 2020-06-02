印度将提供 66 亿美元激励措施，吸引全球手机厂商建厂

6 月 2 日晚间消息，据国外媒体报道，印度政府将提供价值约 5000 亿卢比（约合 66 亿美元）的财政激励和配套设施，以吸引全球智能手机和相关零部件厂商到印度投资。

据印度电子和信息技术部称，印度政府最初将瞄准五家全球供应商，并将财政激励政策延长五年。对于生产电子元件、半导体和其他零部件的厂商，印度政府将提供 25% 的资本支出财政激励。此外，印度还将为电子制造企业提供易用的配套设施。

今日，印度电子和信息技术部长拉维 · 山卡尔 · 普拉萨德（Ravi Shankar Prasad）在新德里的一场新闻发布会上表示，此举有可能让印度成为全球手机制造中心，并使手机成为印度最大的出口商品，同时还将创造约 50 万个就业机会。

不久前，印度总理莫迪（Narendra Modi）曾呼吁印度实现真正的自力更生，并鼓励当地制造业创造更多就业机会，以重振经济。

政府智库 Niti Aayog CEO 阿米塔布 · 康特（Amitabh Kant）在新闻发布会上表示：“这些计划将帮助印度变得更加自力更生，并将产品渗透到全球市场。此举将带来全球价值链，并使印度成为电子制造业的领先者。”

今年年初就有报道称，印度正考虑出台激励措施，向手机制造商提供补贴贷款，以吸引苹果和三星等公司的供应商在该国开设工厂。

有印度政府官员当时称，印度电子和信息技术部的提议包括为制造商在当地借款提供利息补贴。此外，激励措施还包括建立配备税收和通关服务的工业区，并建设道路、电力和供水等基础设施。