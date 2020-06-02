搜狐张朝阳：带货模式是长期营销趋势，首次带货不追求销量

6 月 2 日晚间消息，搜狐公司董事局主席兼首席执行官张朝阳在与媒体的沟通会上，透露了即将举办的第十二季搜狐新闻马拉松相关细节。在他看来，与往届不同，本届马拉松除了公益性更强，还是对搜狐视频分屏直播技术的再一次展示，推动搜狐视频自媒体的发展，更希望借此活动传达积极向上的乐观精神，表达对战 “疫”英雄的敬意和礼赞。

今年的跑步则落地北京、上海、武汉、西安四个城市，张朝阳解释：“今年对最美路线的要求降低，对城市的意义增加了。武汉的选择很自然，这是我们想要致敬的英雄城市；北京和上海是明星聚集地；西安是我的故乡，也方便接洽王石。”搜狐新闻马拉松也希望借此唤醒城市更多活力。

据了解，视频分屏直播技术已经在搜狐多个活动上得到应用，“我们正在酝酿和进行的无人机影像大赛、狐友国民校草大赛都会采用这项技术。搜狐的业务范围很宽，未来新闻、资讯、娱乐，甚至游戏，都可以考虑使用。”张朝阳介绍。

对于视频分屏直播技术的场景应用，张朝阳表示：“未来有想象空间，加上 VR 和 AR，可以探索人类集体活动的模式，以此提升人类的工作效率和沟通密度、沟通强度。未来互联网应用的模式还是值得期待的。”

对于 6 月 8 日即将进行的首次直播带货，张朝阳透露他将推荐的好物，包括榨汁机、咖啡机、咖啡豆、加湿器，“都是我平常用的东西，价格深度打折。”

和纯粹比拼销量的直播不同，张朝阳将此次直播视为英语教学课的延伸，“我不是‘带货’，我是‘带知识’，我已经直播很多年了，这次抛砖引玉，希望未来带动更多名人来搜狐视频直播带货。”

对于目前兴起的直播带货热潮，张朝阳认为这不是一个风口，而是长期的趋势，“带货是口碑效应，细颗粒度的工作决定用户是否购买，这个世界变得越来越自媒体化，越来越细颗粒度的个人化，营销也是这个趋势。”张朝阳表示，“搜索引擎、信息流分发、搜索分发、社交分发都在螺旋式上升，搜狐在这几个领域都在积极探索、稳步前进。我们希望视频以及视频直播能够给人们的生活方式提供新的选择。”

此外，张朝阳认为，这种生活方式新选择和传统的秀场打赏模式不同，而是进入了大众模式，请有知识的人直播有价值的东西，“疫情期间，搜狐请了大量医生来直播，使得搜狐视频直播变成了解答医学知识的地方。现在继续朝星座、育儿、教育、健身等领域拓宽，主打搜狐视频价值直播，这也是未来继续拓宽的方向。”