快手偷袭 TikTok ，Zynn 短视频疯狂「撒钱」：美国网友薅羊毛

「撒钱」扩展用户这种互联网打法，成就了国内多家科技巨头。当 Copy From China 盛行的当下，以同样的「土豪」方式「反哺」海外市场，会有什么反应，快手最近给大家上了一课。

5 月 27 日，一款名为 Zynn 的短视频软件霸占 iOS 美区总榜第一，距离其上线不过二十天。据 The Information 报道，Zynn 的开发商是 Owlii，Owlii 成立于 2015 年，是一家为 AR 和 VR 应用开发「3D 重建技术」的公司，已经被快手收购。Zynn 可以看作是快手为北美市场量身定制的产品，也是快手国际化战略的重要一步。

打开 Zynn 之后，你能看到另一款短视频应用的影子——The Verge 评论，「Zynn 几乎是对 TikTok 的完全克隆。」不过，Zynn 最大的特点，除了看短视频，更重要的是可以通过看短视频和邀请好友获得积分，并可以换取真正的现金和礼品卡，有用户声称一天就赚了超过 1000 美元。

Zynn 产品介绍图 | Zynn

据 4 月 30 日 Sensor Tower 数据显示，抖音以及 TikTok 全球下载量（不包括中国及其他地区第三方安卓市场）突破 20 亿次，其中印度、中国、美国是其排在前三名的市场。在 TikTok 已经验证成功的美国市场，快手利用「中国特色」的推广形式，对前者发起了新一轮的进攻。

Zynn 开启疯狂「撒钱」模式

不少媒体评价，Zynn 与 TikTok 产品设计上最大的不同就是「网赚模式」。进入底部 Tab 栏中间「奖励」入口，用户在此赚钱和提现，不过这项服务目前只覆盖北美地区。下载注册、观看视频、推荐好友，因为疫情，不少失业在家的北美用户将此作为「生财之道」，这也成为 Zynn 初期启动「爆火」的原因之一。

据 Forbes 报道，用户通过观看视频赚的都是小钱，理论上用户每观看 10 分钟可以获得小于 20 美分，连续滑动和观看 1 小时获得 1.25 美元。但是 Zynn 的奖励机制不是这样简单相加的数学逻辑，Zynn 采用「间歇性可变奖励」，用户每隔一段时间观看一段视频，能够随机获得原本 3-6 倍的奖励积分，「Zynn 用无规律获胜机制与人们沉迷老虎机的策略是一样的。」

更多的奖励来自用户推荐，被推荐人使用推荐人的邀请码下载并注册，推荐人就能赚到最多 20 美元。每推荐到五个朋友，就能得到额外的 10 美元奖励。这一点充分利用了社交媒体和 KOL 的网络效应——甚至许多普通用户都在利用 Twitter 等社交媒体发展自己的「下线」。YouTube 上不少博主制作安利视频，告诉粉丝如何用 Zynn 赚钱。

这种「功利心态」同样出现在 Zynn 应用内部。对比国内快手建立的强大的社区生态，Zynn 评论区少有对于视频的讨论和交流，反而一众都是「求关注，好赚钱」的留言。

而处在运营初期的 Zynn 所提供的内容也乏善可陈。比如许多没有发布任何内容只是赚钱的空账号；一些账号明显是把国内账号的内容照搬；还有许多账号虽然有了数十条视频，但是视频来源东拼西凑，质量不高且非原创，无法保证账号的统一性。当前 Zynn 上面比较受欢迎还是美式恶作剧、生活搞笑、运动跑酷类视频。但是也有媒体称，快手表示会加快与专业用户合作，丰富平台内容。

Zynn 界面截图 | Zynn

当前 Zynn 还专注于用户增长并未开始变现，但是用户能够拿到的「红利」不会一直存在。YouTube 博主 Tech Hustler（该条视频已经有 6.5 万次观看）称，他在 Zynn 上架初期 24 小时赚了 1000 美元并且可以用 PayPal 提现，但是后来一段时间无法提现只能购买沃尔玛、亚马逊等商家礼品卡。据媒体报道，当前 Zynn 提供金额达到一定档位提现和购买礼品卡两种模式兑换奖励。

过去几年时间，在中国瞄准三、四线以下城市，通过这类所谓「网赚」模式发展起来的应用并不少，比如资讯聚合平台趣头条，在注册、邀请、评论、阅读时长上给予用户一定奖励，提高用户的参与度和停留时间，再通过平台广告实现变现。这样的模式也让快手极速版去年上线 20 天增长迅猛，达到千万 DAU。但是对此的质疑声音在于，激励的社交裂变的获客模式能否持续，广告价值能够覆盖用户成本，第一点是广告的转化率和商业价值的基础，决定了平台的流量价值。

平台最终需要理解自己的定位，抓住核心用户，做好优质内容的生产和生态的搭建。

快手偷袭 TikTok

从时间线上来看，快手对于海外的试水不比字节跳动晚。2017 年 5 月，快手海外版 Kwai 和 TikTok 几乎同时上线。快手并没有将重点没有放在北美，而是在巴西、越南、韩国、俄罗斯市场高举高打地投放。据三声报道，Kwai 打入韩国市场，通过邀请权志龙等一线明星迅速推广起来，不过之后，快手放弃投入更多资源，让 Kwai 开始像国内一样挖掘普惠流量，导致 Kwai 热度下降，并没有建立起生态来。

几乎同一时间，字节跳动收购了 Musical.ly，正式开启全球化版图的扩张。TikTok 凭借 Musical.ly 打下的基础抢占市场。面对 TikTok 迎面而来的竞争压力，快手的海外业务处在动荡和调整之中。据界面 2019 年 8 月报道，快手海外化技术和产品团队已经大幅收缩，同时快手从 2018 年年底开始在东南亚、印度市场停止投放，仅在南美市场还保持一些投放资源。不过这一说法被快手否定：海外业务作为公司重点战略，不存在削减资源。

不过表现在数据上，快手国际化尝试的确后劲不足。Kwai 在 2018 年上半年登顶过俄罗斯和东南亚 7 个国家 Google Play、App Store 的双榜第一。不过在 2018 年年末，Kwai 在韩国市场 Google Play 分榜徘徊在 30 多名。

据 Sensor Tower 数据，2019 年三个季度，TikTok 都位列「全球下载量最多 App 榜单」的前三名。而 TikTok 也逐渐摆脱 Musical.ly 的模仿者身份，比如发展之初，UGC 内容多以无聊的「对嘴型」和「肢体表演」为主，之后越来越多专业生产者入驻，比如华盛顿邮报、NBC 新闻、BBC 广播等主流新闻媒体，将新闻与偏娱乐性的视频内容结合。TikTok 里面的内容也成为大家经常传播和讨论的流行梗。

TikTok 博主，相比 Zynn 目前视频风格同一 | TikTok

尤其是看到 TikTok 的视频内容在 Instagram 被「病毒式」传播，TikTok 的影响力和短视频的传播性让扎克伯格都如芒在背。2018 年，Facebook 直接推出短视频应用 Lasso，与 TikTok 在主要功能上别无二致，同样竖屏循环播放、上滑切换，不过依然没有打消 TikTok 的势头。

Lasso 产品介绍图 | Lasso

这是一场关于用户注意力和时间的竞争。无论是中、美用户，对待短视频的态度几乎是一致的，那就是又爱又恨。一方面，信息流让用户上瘾、无法自拔，花费过多时间用于娱乐。另一方面，短视频让用户在单位时间摄取的信息量增大，而且视频作为一种全球通用的语言，让每个人都能参与其中，没有理解壁垒。

更何况，Zynn 还能让用户赚钱。但是在 Facebook 都不曾抢夺下来的市场，之后要看 Zynn 如何将用户沉淀下来。

据 36Kr 报道，快手有一只国际化团队，旗下运营的产品有我们现在知晓的卡点音乐视频制作平台 MV Master、中短视频社区产品 UVideo 和 VStatus。不久之前，快手上线了另外一款短视频应用——SnackVideo，具有推荐算法，旨在对标 TikTok。如今这些应用多数活跃在巴西、双印、俄罗斯、越南等市场。而在这些市场上，除了 TikTok，欢聚时代旗下 Likee、阿里投资的 VMate 等也获得不错的口碑。如今补齐国际化市场的短板，快手对 TikTok 发起了全面的进攻。

极客公园使用 Zynn 会偶尔刷到信息流中的色情视频。可以肯定的是，当前 TikTok 所面临棘手的监管和审查问题，诸如个人隐私泄露、虚假信息传播、涉嫌违反 COPPA（美国儿童在线隐私权保护法）等等，Zynn 在未来也依然需要解决。