因美国政府系统出错，许多小企业重复获得抗疫救助款

据报道，美国政府系统出现技术性混乱，造成许多小企业借款人在联邦援助计划获得了两次甚至更多次数的救助款。

知情人士表示，错误发放的资金可能达数亿美元，而美国政府和提供贷款的放贷人最近几周一直在试图查明和追回款项。美国小企业管理局 6600 亿美元的 “薪酬保障计划”（PPP）旨在为受新冠疫情打击的小企业提供援助。



消息人士说，该错误是由小企业管理局贷款处理系统中的一个盲点引起的，该盲点无法检测出某些借款人通常会向数个不同的贷方多次提交申请。

消息人士称至少有 1020 笔重复放款，虽然这只是在庞大计划下拨付资金的一小部分，但根据平均贷款规模计算，这笔款项总额可能约为 1.16 亿美元。

美国小企业管理局发言人拒绝置评，而共同管理该计划的财政部发言人亦未回应置评请求。

“薪酬保障计划”于 4 月份推出，截至 5 月 30 日，美国小企业管理局已经批准了约 448 万笔贷款，平均金额为 11.4 万美元，总金额为 5100 亿美元。

美国国会于 3 月份批准了一项 2.2 万亿美元 CARES 救助法案，其中包含近 3500 亿美元的小企业救济贷款。但由于需求过大，第一轮救助金在 4 月 16 日就已耗尽，迫使国会议员们通过了第二轮 3100 亿美元的救助款项。

但是该救助计划自启动以来就饱受批评，尽管该计划主要针对小企业救助，但最初轮次的规则允许大型企业申请高达一千万美元的贷款，这引发了小企业主的愤怒，此外该计划还存在跨地区的资金分配不均等问题。