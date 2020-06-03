Zoom 第一季度营收 3.282 亿美元，净利同比激增 134 倍

北京时间 6 月 3 日凌晨消息，视频会议软件开发商 Zoom 今日公布了该公司的 2021 财年第一季度财报。报告显示，Zoom 第一季度总营收为 3.282 亿美元，与去年同期的 1.220 亿美元相比增长 169%；归属于公司普通股股东的净利润为 2700 万美元，与去年同期的 20 万美元相比大幅增长 134 倍。

Zoom 第一季度业绩以及第二季度和 2021 财年业绩展望均超出华尔街分析师预期，从而推动其盘后股价大幅上涨近 5%，突破 52 周最高价。

业绩概要：

在截至 2020 年 4 月 30 日的这一财季，Zoom 归属于公司普通股股东的净利润为 2700 万美元，与去年同期的 20 万美元相比大幅增长 134 倍；每股收益为 0.09 美元，相比之下去年同期为 0.00 美元。

不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出和相关工资税、普通股慈善捐助相关费用以及参与证券的未分配盈利），Zoom 第一季度调整后净利润为 5830 万美元，每股收益为 0.20 美元，相比之下去年同期的调整后净利润为 890 万美元，每股收益为 0.03 美元，这一业绩远超分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，27 名分析师此前平均预期 Zoom 第一季度每股收益将达 0.09 美元。

Zoom 第一季度总营收为 3.282 亿美元，与去年同期的 1.220 亿美元相比增长 169%，也远超分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，27 名分析师此前平均预期 Zoom 第一季度营收将达 2.0248 亿美元。

Zoom 第一季度营收成本为 1.04 亿美元，相比之下去年同期为 2410 万美元。Zoom 第一季度毛利润为 2.24 亿美元，相比之下去年同期为 9788 万美元。

Zoom 第一季度运营支出为 2.01 亿美元，相比之下去年同期为 9633 万美元。其中，研发支出为 2639 万美元，相比之下去年同期为 1378 万美元；销售和营销支出为 1.22 亿美元，相比之下去年同期为 6404 万美元；总务和行政支出为 5313 万美元，相比之下去年同期为 1850 万美元。

Zoom 第一季度运营利润为 2340 万美元，相比之下去年同期为 160 万美元。不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出和相关工资税以及普通股慈善捐助相关费用），Zoom 第一季度调整后运营利润为 5460 万美元，相比之下去年同期为 820 万美元。

客户指标：

总营收的驱动因素包括新客户获取和现有客户群的扩张。截至 2021 财年第一季度末，Zoom 拥有：

- 员工人数超过 10 人的客户总数约为 26.54 万个，与去年同期相比增长约 354%；

- 769 个客户在过去 12 个月中贡献了超过 10 万美元的营收，与去年同期相比增长约 90%；

- 员工人数超过 10 人的客户过去 12 个月的净美元扩张率连续第八个季度超过 130%。

现金相关消息：

Zoom 第一季度来自于业务运营活动的净现金为 2.590 亿美元，相比之下去年同期为 2220 万美元。Zoom 第一季度自由现金流为 2.517 亿美元，相比之下去年同期为 1530 万美元。

截至 2020 年 4 月 30 日，Zoom 持有的现金、现金等价物和有价证券总额为 11 亿美元。

业绩展望：

Zoom 预计，2021 财年第二季度总净营收预计将达 4.95 亿美元到 5.00 亿美元，不按照美国通用会计准则的运营利润预计将达 1.30 亿美元到 1.35 亿美元，不按照美国通用会计准则的每股摊薄收益预计将达 0.44 美元到 0.46 美元，这一业绩展望远超分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，27 名分析师此前平均预期 Zoom 第二季度每股收益将达 0.11 美元，25 名分析师平均预期 Zoom 第二季度营收将达 2.2332 亿美元。

Zoom 还预计，2021 财年总净营收预计将达 17.75 亿美元到 18.00 亿美元，不按照美国通用会计准则的运营利润预计将达 3.55 亿美元到 3.80 亿美元，不按照美国通用会计准则的每股摊薄收益预计将达 1.21 美元到 1.29 美元，这一业绩展望也远超分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，28 名分析师此前平均预期 Zoom 全年每股收益将达 0.45 美元，26 名分析师平均预期 Zoom 全年营收将达 9.34 亿美元。

股价反应：

当日，Zoom 股价在纳斯达克常规交易中上涨 3.93 美元，报收于 208.08 美元，涨幅为 1.93%。在随后截至美国东部时间周二下午 4 点 44 分（北京时间周三凌晨 4 点 44 分）的盘后交易中，Zoom 股价再度上涨 9.77 美元，至 217.85 美元，涨幅为 4.70%，突破 52 周最高价。过去 52 周，Zoom 最高价为 212.69 美元，最低价为 60.97 美元。