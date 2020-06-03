谷歌删除印度一键 “卸载中国应用”App：下载量已超 500 万！

IT之家 6 月 3 日消息 IT之家昨天曾报道，一款可一键 “卸载中国应用”的 App 在印度火了，该应用名为 Remove China Apps，刚刚推出两周，上周末就成为谷歌 Play 应用商店下载量最大的应用，不过该应用刚刚已经被谷歌删除。

该应用的开发者表示，他们利用市场调查来判断一款应用来自哪个国家，Play Store 的应用描述称，该应用 “仅用于教育目的”。

根据 Android Authority 的数据，该应用在上周日已经有 100 万的安装量，这个数字在昨天飙升至 500 万。开发商 OneTouch AppLabs 位于反华情绪高涨的印度，开发商的网站称，创建这款应用的意义在于支持印度总理纳伦德拉 - 莫迪（Narendra Modi）呼吁的 “Atm Nirbhar Bharat（自力更生的印度）”。开发者表示，“删除中国应用将通过识别手机中安装的应用的来源国，帮助人们支持‘Atm Nirbhar Bharat’。”开发者还称该应用很安全，因为它不要求手机的任何权限。

Android Authority 对 Remove China Apps 进行了测试，发现它确实能在安卓手机上识别出来自中国的应用 TikTok 和小米的 Mi Remote，但没能识别出中国开发商腾讯游戏的 PUBG Mobile。同时，它也无法识别中国智能手机上安装的预装应用。