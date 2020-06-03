内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓新闻

谷歌删除印度一键 “卸载中国应用”App：下载量已超 500 万！

2020/6/3 6:44:32来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 6 月 3 日消息 IT之家昨天曾报道，一款可一键 “卸载中国应用”的 App 在印度火了，该应用名为 Remove China Apps，刚刚推出两周，上周末就成为谷歌 Play 应用商店下载量最大的应用，不过该应用刚刚已经被谷歌删除

该应用的开发者表示，他们利用市场调查来判断一款应用来自哪个国家，Play Store 的应用描述称，该应用 “仅用于教育目的”。

根据 Android Authority 的数据，该应用在上周日已经有 100 万的安装量，这个数字在昨天飙升至 500 万。开发商 OneTouch AppLabs 位于反华情绪高涨的印度，开发商的网站称，创建这款应用的意义在于支持印度总理纳伦德拉 - 莫迪（Narendra Modi）呼吁的 “Atm Nirbhar Bharat（自力更生的印度）”。开发者表示，“删除中国应用将通过识别手机中安装的应用的来源国，帮助人们支持‘Atm Nirbhar Bharat’。”开发者还称该应用很安全，因为它不要求手机的任何权限。

Android Authority 对 Remove China Apps 进行了测试，发现它确实能在安卓手机上识别出来自中国的应用 TikTok 和小米的 Mi Remote，但没能识别出中国开发商腾讯游戏的 PUBG Mobile。同时，它也无法识别中国智能手机上安装的预装应用。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：印度

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    