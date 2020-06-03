特斯拉太阳能电池板工厂出现新冠病例，复工遇挫

6 月 3 日消息，据国外媒体报道，一名不愿透露姓名的特斯拉员工透露，公司位于纽约州布法罗的太阳能电池板工厂一名员工新型冠状病毒检测呈阳性。这是特斯拉已知第四名感染新型冠状病毒的员工，但也是今年 5 月份公司重新开放美国工厂以来感染新型冠状病毒的第一名员工。今年 3 月份工厂停产前，与特斯拉合作建厂的松下一名员工新型冠状病毒检测结果也呈阳性。

一封公司致当地官员的信件显示，特斯拉于 5 月 19 日悄悄重新开放纽约工厂，此前纽约州给布法罗地区开了绿灯。但特斯拉尚未恢复全部产能，而且这种情况会持续一段时间。特斯拉告诉政府官员，由于工厂停产，该公司在 4 月份让 984 名 “全职外包员工”无薪休假，工厂目前将在只有不到 500 名全职员工的情况下继续运转。

此前，特斯拉曾对纽约州政府官员表示，在疫情蔓延之前，该公司将提供超过 1500 个工作岗位，但特斯拉现在要求州政府再给一年时间来实现就业目标，这样它就不必支付 4120 万美元的罚款。纽约州表示正在对特斯拉的这一申请进行审查。

特斯拉位于加州和内华达州的工厂复工后，特斯拉已经召回无薪休假的员工，所以目前还不清楚公司为什么还没有召回纽约工厂的员工。

另据介绍，松下北美太阳能公司在当地工厂的业务不会持续太久。今年 2 月，松下宣布将结束在布法罗工厂的业务，并告知 400 名员工，他们的工作只能持续到 5 月底。但由于疫情蔓延造成工厂停工，松下将会让部分员工工作到 6 月底，以完成太阳能电池板订单，然后在 9 月份完全撤出。特斯拉表示，这些工人可以申请重新分配到其他工厂继续工作。比如去特斯拉内华达州超级工厂电池部门。

特斯拉并不是唯一一家在复工后发现有员工感染新型冠状病毒的企业。底特律三家汽车制造商都有员工的新型冠状病毒检测结果呈阳性，食品行业的许多公司也是如此。

加州 3 月份发布 “就地避难”命令后，特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)起初一直在试图维持特斯拉加州工厂的运营，后来被迫停工。5 月份，马斯克又违反当地命令重新开放工厂。

特斯拉目前采取了一系列措施，确保位于加州弗里蒙特的超级工厂能继续运营。本周特斯拉向工厂员工出具证明信，如果他们因为骚乱而被警方拦下，他们就应该出示相应证明。证明信中说，当地警察局证实，由于工作 “重要”，特斯拉员工可以 “在宵禁时间继续在特斯拉弗里蒙特工厂工作”。

但马斯克和特斯拉并没有为布法罗工厂的运营投入同样的精力。特斯拉在布法罗工厂制造超级充电站，但工厂主要产品是太阳能电池板和太阳能屋顶 Solar Roof。马斯克在 4 月份只是简单提到，公司 “在疫情导致工厂停工之前，Solar Roof 业务已经获得许可和安装能力”。

今年 3 月，马斯克还表示，工厂停工期间特斯拉可能会利用布法罗工厂生产用于治疗感染新型冠状病毒患者的呼吸机，但该公司最终还是把重点放在了采购医疗设备上。