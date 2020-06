MX Linux 19.2 发布：基于 Debian 的桌面 Linux 发行版

MX Linux 19 的第二个维护版本 19.2 已发布,此版本的更新内容包括修复 bug 和升级软件包。

标准的 MX 19.2(32 位和 64 位版本)采用了最新的 debian 4.19 内核,与过去不同的是,现在的内核将与 Debian 源码一起自动更新。AHS(高级硬件支持) 版本的 ISO 镜像使用 debian 5.6 内核、MESA 20,以及新升级的固件包。和往常一样,这个版本包含了 Debian 10.4 和 MX 仓库中的最新更新。

已升级的软件包:

Xfce 4.14

GIMP 2.10.12

MESA 18.3.6 (20.0.7 ahs)

updated firmware

Latest debian 4.19 kernel (5.6 ahs)

Browser: Firefox 76

Video Player: VLC 3.0.10

Music Manager/Player: Clementine 1.3.1

Email client: Thunderbird 68.6.1

Office suite: LibreOffice 6.1.5 (plus security fixes) (6.4 available in MX-Packageinstaller->Popular Apps)

此外还对部分系统应用进行了升级和本地化更新,如 mx-installer、mx-packageinstaller、conky-manager、mx-conky-data 以及 MX-Fluxbox – MXFB。

更多内容查看发布公告 https://mxlinux.org/blog/mx-19-2-now-available/

新版本下载地址 https://sourceforge.net/projects/mx-linux/files/Final/

MX Linux 是基于 Debian 稳定分支的面向桌面的 Linux 发行,它是 antiX 及早先的 MEPIS Linux 社区合作的产物。它采用 Xfce 作为默认桌面环境,是一份中量级操作系统,并被设计为优雅而高效的桌面与如下特性的结合:配置简单、高度稳定、性能可靠、占用空间不大也不小。