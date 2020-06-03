Twitter 任命谷歌前 CFO 为独立董事长

北京时间 6 月 3 日早间消息，据外国媒体报道，Twitter 任命帕特里克 · 皮切特（Patrick Pichette）为董事长，接替奥米德 · 柯德斯塔尼（Omid Kordestani），他于本周一卸任。

皮切特之前曾担任谷歌 CFO，还是风投公司 Inovia Capital 的合伙人，自 2018 年 12 月开始进入 Twitter 董事会，担任独立董事。柯德斯塔尼卸任之后仍将担任 Twitter 非雇员董事。

年初时，激进投资者 Elliott Management Corp. 购入 Twitter 部分股份，它向 Twitter CEO 杰克 · 多西（Jack Dorsey）发起挑战，甚至想换掉多西。消息人士称，在 Elliott 与 Twitter 的讨论中，Elliott 提出一系列方案，试图改善公司治理，设立独立董事长就是其中一步棋。皮切特将会成为 Twitter 首位独立董事长。

Elliott 还想改组 Twitter 董事会，每年所有董事都可以重选。Elliott 所做的一切都是想改变 Twitter，巩固领导力，甚至还想换掉多西。去年 Twitter 连连在战略上出错，股价大跌，Elliott 希望公司提升运营效率，增强监督能力，这样才能更健康。

Twitter 已经妥协，同意增加 3 名新董事并建立一个委员会，该委员会将对领导力、继任及治理问题进行评估。照估计，年底之前委会员就会提出自己的建议。Twitter 已经将 Elliott 美国主管杰西 · 科恩（ Jesse Cohn）、银湖联席 CEO 埃贡 · 德班（Egon Durban）请进董事会。上个月，李飞飞也成为 Twitter 独立董事。