TIOBE 6 月榜单：C 语言居首，Rust 首次进入前 20

TIOBE 已公布 2020 年 6 月的编程语言排行榜。

在最新一期榜单中，Rust 语言排在第 20 位，这也是它首次进入该榜单前 20。这与我们上个月的猜测相符：Rust 在榜单 30 名左右徘徊数月后，5 月份飙升至 21 名，果然在这个月再次上升一位，跻身前列。

在上周新鲜出炉的 Stack Overflow 2020 开发者调查报告中，Rust 连续第五年夺下 “最受欢迎的语言”宝座，此次进入 TIOBE 排行榜前 20 也毫不令人意外。接下来，就看它是否能保持住这个位置。

TIOBE 6 月 TOP 20 编程语言

C 语言在上个月重返第一后便稳定住了，本月没有给 Java 重新拿回第一名的机会。其他前十名语言排位大致上没有变化，除了 R 语言有小小的进步，从第 10 名上升至第 9，与它位置对调的是 SQL。

另一门用于数据科学的语言 MATLAB 经历了一番波动，5 月份排名大涨后，这次排位由 13 至 15，稍微回落了两名。

至于此前排名连月下掉，上月卡在第 20 位的 Objective-C ，在本次榜单中不见踪影。

此外，少儿编程的热度还在持续， Scratch 语言自 4 月上榜以来，保持着每月前进一位的节奏。

TOP 10 编程语言 TIOBE 指数走势（2002-2020）

第 21-50 名的编程语言排行

第 51-100 名如下，由于它们之间的数值差异较小，仅以文本形式列出（按字母排序）：

ABC, Alice, ATLAS, Awk, bc, BlitzMax, Bourne shell, C shell, cg, Clojure, Common Lisp, Crystal, cT, Elixir, Erlang, Euphoria, F#, Factor, Forth, Fortress, Hack, Icon, Inform, Io, Korn shell, Ladder Logic, Limbo, Lingo, LiveCode, Maple, Mercury, MQL4, NATURAL, OCaml, OpenCL, Oz, PL/I, PostScript, Pure Data, Q, Raku, Red, Ring, RPG, S, SPARK, Stata, Tcl, VHDL, Whitespace

TIOBE 编程社区指数（The TIOBE Programming Community index）是编程语言流行度的指标，该榜单每月更新一次，指数基于全球技术工程师、课程和第三方供应商的数量。包括流行的搜索引擎，如谷歌、必应、雅虎、维基百科、亚马逊、YouTube 都用于指数计算。具体的计算方式见这里：https://www.tiobe.com/tiobe-index/programming-languages-definition/。

值得注意的是，TIOBE 指数并不代表语言的好坏，开发者可以使用该榜单检查自身的编程技能是否需要更新，或者在开始构建新软件时对某一语言做出选择。