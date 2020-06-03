Firefox 火狐浏览器 77 正式版发布

Mozilla 正式发布了 Firefox 77 版本，这个版本没有大的更改，主要更新内容有这些：

New

Pocket recommendations：精选了一些网络上比较好的信息内容，显示在 Firefox 的新标签上，仅供英国用户使用。

WebRender 继续面向更多 Windows 用户推出。默认情况下，运行在具有中型（<= 3440x1440）和大屏幕（> 3440x1440）的 Nvidia GPU 上的 Windows 10 笔记本电脑均可使用 WebRender。

现在可以在新的 about:certificate 页面上更轻松地查看和管理 Web 证书。

Fixed

此版本除了一些安全修复外，还修复了许多功能，以改善 Firefox 可访问性：

“Firefox Options” 中的应用程序列表更易于屏幕阅读器用户访问。

某些实时区域以前没有使用 JAWS 屏幕阅读器报告更新过的文本。这个问题已解决。

日期 / 时间输入完善了辅助标签。

Changed

browser.urlbar.oneOffSearches 首选项已被删除。要隐藏一次性搜索按钮，请在 about:preferences#search 页面上取消选中搜索引擎。

Developer

JavaScript 调试的重大改进使加载和逐步访问源变得更快，并且随着时间的推移，使用的内存更少，源地图支持也变得更加可靠。

添加了对 String.prototype.replaceAll() 的支持，该功能允许开发人员在保留原始字符串的同时返回与提供的模式完全匹配的新字符串。

更多详情可查看 Developer Information。

发布公告：https://www.mozilla.org/en-US/firefox/77.0/releasenotes/