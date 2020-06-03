“印度版 Tiktok”Mitron 遭谷歌下架

IT之家 6 月 3 日消息 谷歌已将被称为 “印度版 Tiktok”的应用 Mitron 从其 Play Store 中下架，“Mitron”在印地语中的意思是朋友。

该应用也是一款短视频应用，在不到一个月的时间里就获得了 500 万的下载量。据 CNBC-TV18 的报道称，Mitron 应用的全部源代码，包括全套功能和用户界面，都是从巴基斯坦软件开发商 Qboxus 公司以 34 美元的价格买来的。

谷歌下架该应用的原因是，该应用违反 “垃圾应用和最少功能”政策。根据该政策，应用应该为用户提供基本的功能和尊重用户体验，该政策的另一项条款提到了 “重复内容”，即 “抄袭其他 APP 的内容而不增加任何原创内容或价值”，就相当于违规。

目前该应用在 Play Store 中仍被暂停使用，但如果开发商认为该应用符合基本政策标准，可以向谷歌提出上诉。

IT之家了解到，TikTok 在印度拥有 1.19 亿用户，而且印度市场贡献了 TikTok 全球总下载量的 30%。上周，大量印度用户在 Google Play 商店中对 TikTok 给了 1 星级评价，之后谷歌删除了超过 800 万条恶意评论。