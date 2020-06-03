海南全岛 “零关税”：买苹果 iPhone 11 Pro Max 可省 1000 多

据搜狐科技报道，6 月 1 日晚，《海南自由贸易港建设总体方案》全文公布。其中，全岛封关、零关税、个税封顶 15% 等政策展现了自贸港建设前所未有的开放力度。

除了限制进口的货物清单外，绝大多数进口货物自由进出，免征进口关税。并在 2025 年之前，做好封关运作准备工作，即制定如进口征税商品目录、限制进口货物物品清单等其他目录清单。不过对消费者而言，可能不必等到 2025 年这么久就能享受到 “零关税”政策。据悉，海南全岛封关运作前，就将对部分进口商品，免征进口关税、进口环节增值税和消费税。

那么，这一政策的实施对于电子数码产品又会有什么样的影响呢？

以苹果目前售价最高的智能手机 iPhone 11 Pro Max 为例，其美国起售价为 1099 美元，按当时汇率约合人民币 7816 元，不过中国官网的起售价却高达 9599 元人民币。将占比 15%，约合 1252 元的关税清零后，iPhone 11 Pro Max 的价格预计可以大幅降至 8347 元，这或许会影响未来苹果国行的定价策略。

根据苹果中国官网，除 iPhone 外，目前国内在售的 MacBook 系列同样包含着占比 15%、约合 1000-2600 元不等的高昂税费。

关税税则委员会关于调整进境物品进口税有关问题的通知》中，手机、电脑的关税征收税率为 15%，在科技 / 电子产品中税率相对较低，而照相机等数码产品，电视机、冰箱、空调等大型家电以及吸尘器、净水器、电动牙刷等小型家电的关税税率都在 25%。

例如，近两年大热的高端吸尘器品牌戴森，旗下于 2018 年上市的热销款无绳吸尘器 Cyclone V10，美国起售价为 499 美元，约合时价 3163 元人民币，而国行起售价则为 4990 元人民币，溢价高达 58%。

《方案》提出，会将目前普通用户每年每人 3 万元的额度上升至 10 万元，这基本上满足了人们正常购买的额度。