美团点评大涨股价再创新高，市值超 9000 亿港元

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家6 月 3 日消息 今日上午，美团点评股价盘中大涨。
截至发稿时，美团点评股价涨至 157.7 港元，总市值突破 9000 亿港元达 9188.76 亿港元，约合人民币 8430.34 亿元，依据实时汇率，市值达 1185.59 亿美元。
自今年 4 月以来，美团点评涨幅累计已近 70%。
IT之家了解到，美团点评市值 5 月 26 日突破 1000 亿美元，成为腾讯、阿里之后，国内第三家市值跨过千亿美元门槛的互联网公司。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有