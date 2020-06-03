内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>科学探索>科技前沿

“中国天眼”再立功：捕捉罕见快速射电暴三连闪

2020/6/3 12:59:15来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 6 月 3 日消息 据人民日报报道，近期，中国天眼再立新功，发现来自宇宙深处的快速射电暴新源。

快速射电暴是一种持续仅数毫秒的神秘射电暴发现象。以往观测到的快速射电暴大部分是一次性的，即望远镜在某一个时间点接收到的光子数量突然剧烈上升，就像天空突然闪亮，又迅速暗淡下来。其中只有极少数是重复暴发的快速射电暴，这时往往会连续闪烁两三次，甚至更多。经估算，该脉冲信号可能在宇宙中跋涉了约百亿年。

中国科学院国家天文台研究员朱炜玮表示，此次发现的新源就连续闪烁了 3 次，每次闪烁的间隔约为 5 毫秒，第一次暴发的能量最高，后两次暴发的能量大致相当，但比第一次 “暗”很多。

值得一提的是， “中国天眼”预计 9 月可正式启动针对地外文明的搜索，寻找来自宇宙深处高智慧生命的信号。搜寻和监测射电脉冲星是 FAST 的核心科学目标。而地外文明搜索也是 FAST 望远镜科学目标之一。

IT之家了解到，500 米口径球面射电望远镜（Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope，简称 FAST）被誉为 “中国天眼”，由我国天文学家南仁东于 1994 年提出构想，历时 22 年建成，于 2016 年 9 月 25 日落成启用。是由中国科学院国家天文台主导建设，具有我国自主知识产权、世界最大单口径、最灵敏的射电望远镜。综合性能是著名的射电望远镜阿雷西博的十倍。2020 年 1 月 11 日，“中国天眼”500 米口径球面射电望远镜通过国家验收正式开放运行。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：中国天眼

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    