“中国天眼”再立功：捕捉罕见快速射电暴三连闪

IT之家 6 月 3 日消息 据人民日报报道，近期，中国天眼再立新功，发现来自宇宙深处的快速射电暴新源。

快速射电暴是一种持续仅数毫秒的神秘射电暴发现象。以往观测到的快速射电暴大部分是一次性的，即望远镜在某一个时间点接收到的光子数量突然剧烈上升，就像天空突然闪亮，又迅速暗淡下来。其中只有极少数是重复暴发的快速射电暴，这时往往会连续闪烁两三次，甚至更多。经估算，该脉冲信号可能在宇宙中跋涉了约百亿年。

中国科学院国家天文台研究员朱炜玮表示，此次发现的新源就连续闪烁了 3 次，每次闪烁的间隔约为 5 毫秒，第一次暴发的能量最高，后两次暴发的能量大致相当，但比第一次 “暗”很多。

值得一提的是， “中国天眼”预计 9 月可正式启动针对地外文明的搜索，寻找来自宇宙深处高智慧生命的信号。搜寻和监测射电脉冲星是 FAST 的核心科学目标。而地外文明搜索也是 FAST 望远镜科学目标之一。

IT之家了解到，500 米口径球面射电望远镜（Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope，简称 FAST）被誉为 “中国天眼”，由我国天文学家南仁东于 1994 年提出构想，历时 22 年建成，于 2016 年 9 月 25 日落成启用。是由中国科学院国家天文台主导建设，具有我国自主知识产权、世界最大单口径、最灵敏的射电望远镜。综合性能是著名的射电望远镜阿雷西博的十倍。2020 年 1 月 11 日，“中国天眼”500 米口径球面射电望远镜通过国家验收正式开放运行。