TikTok 5 月下载量雄霸全球：安装最多的国家是印度

IT之家 6 月 3 日消息 据财联社报道，Sensor Tower 统计，TikTok（抖音短视频国际版）是 2020 年 5 月全球下载量最大的应用程序（非游戏），安装量超过 1.119 亿台，比 2019 年 5 月增长了 2 倍。

据统计，5 月安装 TikTok 应用程序最多的国家是印度，占其总下载量的 20%，美国占 9.3%。从手机系统来看，5 月份 TikTok 在安卓系统上的下载量排名第一，在苹果 iOS 系统的排名仅次于线上会议软件 Zoom，排名第二。

Sensor Tower 之前公布的数据显示，今年 4 月，抖音及海外版 TikTok 在全球 App Store 和 Google Play 所获收入超过 7800 万美元 (约合 5.6 亿元人民币)，较去年 4 月增长了 10 倍，位列全球移动应用收入榜冠军。其中 86.6% 收来中国本土市场，8.2% 来自美国市场。

IT之家了解到，Sensor Tower 的报告显示，2019 年四个季度中，除了第二季 TikTok 以一名之差掉落前三宝座，其余三个季度都位列 “全球下载量最多 App 榜单”的前三名（统计不包含安卓系统）。2019 年，TikTok 的下载量达 7 亿次，仅次于谷歌的社交软件 WhatsAPP。