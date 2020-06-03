适配超 200 款手机，移动系统 postmarketOS 已基于 Alpine Linux 3.12 稳定版

postmarketOS 是一个雄心勃勃的项目，致力于将 Linux 引入移动设备。经过了三年的努力之后，该项目如今已经抵达了几个重要的里程碑，其中就包括有在不少于 200 种不同的设备上启动。

最新进展是，postmarketOS 现已基于 Alpine Linux 3.12 稳定版打造。”最重要的是，稳定的发布渠道使我们避免了上游的变更，并且我们的基础架构已为将来的发布做好了准备。拥有稳定的发布渠道是多年来的目标，我们终于完成了它！“

此外，开发团队解释称，尽管主渠道仅支持 QEMU 虚拟设备，但该平台当前已可以在 200 部以上的手机上启动。

目前，postmarketOS 对于开发过程中包含的设备主要有以下几个类别：即主分支（main）、测试（testing）和社区（community）。

官方表示：“所有现有设备端口已移至测试类别，并且可以移至社区或主分支 ，具体取决于正在运行的功能以及端口的维护状况。不过只有社区和主分支设备才会被挑选到稳定分支。

同时，还有一些设备正等着从测试通道转移至社区通道，包括诺基亚 N900、红米 4X、Moto G4 Play、三星 Galaxy A3 / A5 / S4 Mini、以及 Wileyfox Swift 等机型。采用 MSM8916 芯片平台的设备已支持主线 Linux 内核，采用 MSM8974 芯片平台的设备也属于候选，比如 Nexus 5、Fairphone 2、一加 1 和三星 Galaxy S5。

在主线进度方面，开发团队则透露了一个亮点内容，即在带音频的 MSM8916 上进行电话通话。

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