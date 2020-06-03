终于来了！6 月 6 号起北京开始发放 122 亿元消费券，可通过京东 App 领取

IT之家 6 月 3 日消息 京东官方宣布，北京将从 6 月 6 号起开始发放 122 亿元的消费券，不仅可用于网上购物，还能线下消费。

IT之家了解到，6 月 6 日起，在京消费者通过京东 APP 领取的北京消费券，可在线上、线下参与活动的商家进行消费使用。北京市消费券将面向在京消费者发放，采用分期分批方式，先到先得，领完为止。6 月 5 日起，在京消费者即可登陆京东 APP 预约。

专项消费券（线下餐饮购物）6 月份共发放四个批次，首批于 6 月 6 日 10 时开始发放，200 万张，其余三批分别为 6 月 13 日、6 月 20 日、6 月 27 日发放，每一批次领完即止。专项消费券（线下餐饮购物）每个卡包总价值 60 元，有效期 14 天，仅限在北京地区餐饮购物领域参与商户线下门店消费时使用。

智能产品消费券 6 月份发放两个批次，第一批于 6 月 6 日上午 10 点发放，第二批于 6 月 18 日上午 10 点发放，其中 6 月 6 日发放首批智能产品消费券 100 万张，每一批领完即止。智能产品消费券针对智能通讯、智能家电、智能家居、智能家装四个领域的部分智能产品，所有领券用户可享受在商家原有优惠基础上单笔订单满 2000 元享 9 折优惠，优惠金额最高 400 元，有效期 14 天。7 月 - 10 月将视 “北京消费季”活动节点分批次发放，有效期内未承兑自动失效。智能产品消费券可在参与活动的线上平台企业及线下实体门店购买指定的智能商品时使用，在结算时自动抵扣相应金额。