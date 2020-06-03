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华为 Mate 30 系列已完成 EMUI 10.1 全网推送，nova 5/5i Pro 等开启公测

2020/6/3 18:04:16来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 6 月 3 日消息  今日下午华为 EMUI 官方宣布，华为 Mate 30 系列手机已完成 EMUI 10.1 全网推送，nova 5/5i Pro 等手机将开启公测。

IT之家了解到，此次开启公测的华为机型分别为华为 nova 5i Pro、nova 5、nova 5z、华为畅享 10S、荣耀 20S。用户手机端打开【花粉俱乐部】APP-【首页】-【公测尝鲜】即可参加报名。

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关键词：华为Mate 30nova 5EMUI 10.1

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