击穿日本半导体芯片行业的一支奇兵：韩国三星

前情回顾：Part1：《40 年前的芯片战争，日本企业是如何输给美国的？》

上一期栏目中，我们带着大家一起回顾了 40 年前的日美芯片战争，到了文章的 Part2，时间线推进到了 20 世纪 90 年代初。虽然时间线已经来到了 90 年代初，但是如果想要全面了解这个 “击穿”日本半导体行业的企业——三星，仍然需要从 20 世纪初期的韩国历史开始说起。

日本对朝鲜的殖民统治。

1910 年 8 月，日本迫使朝鲜政府秘密签订《日韩合并条约》设立朝鲜总督府，完全吞没朝鲜，对朝鲜开始了长达 36 年的殖民统治。期间，日本强迫朝鲜使用日语作为 “国语”，朝鲜成为了日本的完全附属品。

美国即将登场。

1945 年 8 月 6 日和 9 日，美国分别在日本广岛和长崎投下了两颗原子弹。

1945 年 8 月 15 日，日本昭和天皇发布诏书，宣布日本无条件投降。日本投降后，以北纬 38 度线为分割，美国和苏联分别占领了南北朝鲜。

美国对韩国政府实现掌控。

1948 年 8 月，大韩民国正式成立。在美国政府的支持下，李承晚顺利担任了大韩民国第一任总统。由于日本对韩国的统治时间已经很久，所以当时的韩国有大批亲日团体。同时，日美对韩国培养了大量的政商界精英。

在经济方面，李承晚政府主要依靠的是美国的资助。这个时间段当中，对韩国历史带来重大影响的第三任总统——朴正熙（女儿：朴槿惠）还在日本军队当中。

在这个时间段当中，韩国还发生了很多事情，我们就不再赘述了。只需要知道美国对韩国、日本都已经完成了高度的渗透和控制，而世界知名的三星、现代、SK、LG 和乐天等跨国巨头，也是在这个阶段陆续建立。

1980 年，美国的噩梦开始了。

20 世纪 80 年代初，日本科技、经济飞速发展，日本的半导体行业一度超过美国。我们熟知的 Intel、AMD 等美国企业距离被日本淘汰只差那么一点点。而美国怎么可能允许在自己控制下的日本 “咸鱼翻身”呢？

于是，美国决定双管齐下，打垮日本顶尖半导体行业。

1、高科技限制令：《日美半导体协定》 、“301 调查”接连出台，不允许日本发展高科技行业。逼迫日本转型发展原料、零配件行业，永远做一个 “打工仔”。 2、扶持邻国——韩国，扩大亚太地区影响力，同时制约日本半导体行业。

1978 年，三星集团旗下的三星半导体、三星电子正式独立。这时候的三星，在半导体行业还不具备影响力，一切都是从 “0”开始。美国不要日本这样 “倔强”且 “强大”的小弟，它意识到自己需要一个具有 “完全控制”水平的 “合作同盟”，于是乎，美国对三星的全方面扶持开始了。

包括，但不仅限于 20 亿美元扶持、硅谷技术支持、授权半导体技术、帮助三星获得日本东芝（Toshiba）生产线的全方位支持。同时，三星也开始从日本大量挖走高科技人才。

韩国汲取日本 “集中力量好办事”的模式，开启 “VLSI 共同开发技术计划”

1983 年，三星完成 16k DRAM 的研发，距离美国技术相差 10 年。

1986 年 10 月，韩国政府执行 “VLSI 共同开发技术计划”，联合三星、LG、现代三大集团以及韩国六所大学，联合攻关 DRAM 的核心技术。

同年，美国对日本企业征收 100％反倾销税，而对韩国企业，只收取 0.74％的税。

80 年代末，日本泡沫经济破裂，又遭到了美国的接连打击。虽然在 89 年时，东芝（Toshiba）仍然是世界前列的半导体制造商，前期累积的优势十分殷实，美国还是没有形成领先的局面。

美国狙击日本半导体的奇兵——三星来了

1988 年，三星完成 4M DRAM 研发，技术层面持平日本。1990 年 8 月，三星研发出世界第三款 64M DRAM。1992 年 8 月，三星建设了世界上第一个 DRAM 机生产厂。

1994-1996 年，三星正式乘上了 “火箭”，进入的行业全都名列前茅，LCD 行业更是成为了全球 TOP1。

1996 年，三星研发出世界第一个 1GB DRAM 。自此，三星正式成为储存芯片领域中的世界级领跑者。

日本半导体最后的希望

为了应对韩国的冲击，日本半导体行业将剩下的日立、三菱机电、NEC 三家公司的 DRAM 业务统一整合。于 1999 年正式成立了尔必达（ELPIDA） 公司。

而尔必达（ELPIDA）是日本唯一一家生产电脑等动态随机存取存储器（DRAM）的企业，在 DRAM 领域市场份额世界第三。

1995-2000 年间，韩国靠着三星在 DRAM 市场中长驱直入，正式超过日本企业。

日本半导体行业的挣扎

2008 年，曾经的半导体老大东芝启动了公司史上最大规模的 600 亿日元投资闪存芯片计划。很可惜，在韩国的狙击之下，日本半导体行业早已宣告出局、无力回天。

2010 年，日本 NHK 在线电视频道推出了《重登顶峰 技术人员 20 年的战争》的特别纪录片中详细回顾了日本半导体行业 20 年来的沉浮。

2017 年，东芝（Toshiba）正式以 177 亿美元的价格，将东芝闪存业务出售给美国贝恩资本私募股权公司。

2019 年 10 月，东芝储存业务正式更名。图上的铠侠 QC10 就是原东芝 TR200。至此，历史 30 年的金字招牌正式被 “铠侠”（KIOXIA）替代。

日本半导体最后的希望宣告破灭

让我们在看回尔必达。自从尔必达建厂以来，三星就开始了储存芯片的价格战。

2008 年金融危机，尔必达业绩迅速下滑。2012 年 2 月，尔必达负债超过 50 亿美元。

2012 年 7 月 2 日，尔必达被美国芯片巨头美光（Micron） 以 25 亿美元正式收购。

00 年代初风光的韩国、风光的三星应该还不知道，美国即将伸出自己的手，抓住韩国半导体行业的命脉。