“全银河系首款”：这个软件可以让你在电脑上自由控制 iPhone

前段时间，极客之选曾经写文章讨论过手机和电脑的关系变迁史，我们认为在当前状况下，两者最有可能的发展方向就是走向融合，类似华为多屏协同的概念。它把文件传输、跨屏复制、屏幕镜像等思路结合在了一起，让手机和电脑可以实现更顺畅的信息互通。

不过这种深度的融合需要在底层做很多优化，厂商需要对硬件、软件有一定的掌控，目前能把整体体验做得不错的只有华为。

最近，极客之选发现了一款叫做「虫洞」的协同软件，可以在手机和电脑之间构建一条「捷径」，实现投屏、反向控制、共享剪贴板等操作。更厉害的是它对设备的支持十分广泛，电脑端有 Windows、macOS、Linux（开发中），手机端支持 Android 和 iOS 设备，无需 root / 越狱，据官方说这是「全银河系第一款」可以在电脑上控制 iOS 的软件。

那么它的体验到底如何呢？下面我们就来详细介绍一下。

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不用羡慕苹果，安卓手机也能使用 Handoff

先来介绍一下用 Windows/Mac 电脑连接 Android 手机的体验。其实类似的开源工具有很多，我们之前也介绍过一款 scrcpy，不过这些工具很多都是技术向，对普通用户门槛较高。虫洞的优势就在于它把操作做得十分简单易懂，从第一次连接到上手体验，根据提示就能一步步掌握。

Android 手机需要用数据线连接电脑，成功投屏后，你就能在电脑上控制手机了。基础的点击、滑动操作都比较顺畅，鼠标滚轮可以控制翻页，手机上的全局搜索也一般都是上滑 / 下滑呼出。不过用键鼠自然是不太适合全面屏手势，虫洞在投屏界面放置了三大金刚键，可以点击对应按钮实现主菜单、返回、多任务。

上面几个按钮是控制投屏窗口，可以全屏、最小化、固定在最上端显示。下方几个是手机的快捷按钮，有息屏、截图、音量等。通过截图按钮截的图，会保存在电脑剪贴板中，可以在微信中直接粘贴。这个使用逻辑没什么错，不过我认为应该在手机端也保存一份。

音量控制是两个系统，独立控制，这个逻辑有点奇怪，既然画面已经投到大屏上了，那么声音也应该是通过电脑的麦克风播放才对。我猜测是还没来得及做适配，或者技术还无法实现。（投屏 iOS 设备，音量是统一控制的。）

双向控制的另一个优势，就是可以直接用电脑键盘打字。手机被认为不能做生产力工具，最重要的原因之一就是打字不方便，虽然语音输入能解决一部分问题，但还是不够准确。通过虫洞就没问题了，切换中英文之类的操作也能用快捷键完成（我试下来是「shift + 空格」，输入法不同可能有差异）。

还有一点必须要提，使用虫洞连接 Android 手机，是可以实现剪贴板同步的，就是类似苹果 Handoff 的功能，对于经常要用手机电脑协同工作的人真是太方便了。

虫洞的文件传输功能还比较初级，只能从电脑端向手机端单向传输，默认保存在手机存储主目录。

连接安卓手机还能实现键盘映射，打游戏时作为模拟器使用。映射设置已经比较完善，有方向键、自由键位，还有专门为吃鸡手游设置的地图、开火、瞄准键。不过由于软件处在比较初期的阶段，所以延迟控制可能还不太理想，具体效果要受设备、连接线的限制。

不用羡慕华为，你的 iPhone 也能实现「多屏协同」

上面提的这些功能基本把虫洞介绍完了，Windows/Mac 电脑连接 iOS 设备的体验稍有不同。键盘映射和息屏的按钮，在这里变成了通知中心和控制中心。另外虫洞可以调用 iOS 13 的触摸板 / 键盘支持，体验会更好。

如果是 iPad 设备，搭配随航功能的话可以在外接屏幕 / iPad 界面之间来回切换。用电脑的鼠标键盘直接控制 iOS 设备，这种感觉还是很神奇的。不过目前还是受延迟影响，体验需要加强。

另外我们发现，Windows 电脑连接 iOS 设备用的应该是 AirPlay 和蓝牙入口，所以不需要数据线，可以实现无线连接。

未来手机和电脑的关系会怎样发展？

极客之选也对虫洞团队进行了采访，他们怎么看待手机和电脑未来的关系呢？

「自从手机取代了电脑，成为这个 IT 世界最重要的用户终端后，二者的关系就再也不可逆转了。

电脑越来越朝向办公、重游戏、专业化工具的方向发展，但这并不意味着电脑会逐渐消亡，相反在上面说的几个领域电脑的优势基本是无法撼动的。用户目前既离不开手机也离不开电脑，并且总是会出现同时使用电脑和手机的场景。

未来我们认为电脑和手机之间的界限会逐渐模糊，使用体验趋向合二为一，会发展出高度的双向信息共享和操控能力，这是过渡时代的一种视角。从长远来看，我们认为电脑一定会被手机或另一种计算终端淘汰，这种终端会有变形、连接扩展、全息屏幕等能力来完全模拟、取代电脑。」

虫洞的理念和技术都是不错的，全面覆盖 Windows、macOS、Android、iOS 四大平台，把一些技术向的功能做得容易让普通人接受。由于它目前还处在比较初级的阶段，所以一些细节优化、延迟问题上还需加强，这应该只是时间问题。

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