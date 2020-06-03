卸载中国应用，小闹剧还是真危机？

最近一款叫做 Remove China Apps 的应用在印度迅速走红。

它并不是靠什么独特的页面设计和新颖的产品功能吸引了用户，仅仅是因为能够扫描用户手机，把中国的应用程序列出来，让用户自行决定保留或卸载。

上线两周的时间，Remove China Apps 曾经登顶 Google Play 总榜，评分高达 4.9 分，获得了超过 20 万评论。不过短暂辉煌之后，6 月 2 日 Remove China Apps 被 Google Play 下架，其开发者 OneTouchAppLabs 也在 Twitter 上确认了这一消息。

无独有偶，另一款 App--Mitron 也在 Twitter 等社交媒体上引发不小的口水战。Mitron 对标 TikTok，在产品设计和功能上与 TikTok 颇为相似。此前不少印度用户因为 TikTok 内容不当在 Google Play 上打了一星，随后纷纷抛弃 TikTok 拥抱 Mitron。这让 Mitron 在短短一个月内获得 500 万下载量，迅速蹿红。

这两款 App 的流行以及所引发的舆论事件与近来印度因疫情导致社会恐慌，国内反华情绪高涨不无关系。当抵制情绪波及到互联网产业，也着实让出海的中国开发者们「捏了把汗」。在这种情形下，在内容审查等问题上，大家显然需要进行更完善的准备。

而印度作为全球第二大移动互联网市场，出现对中国互联网产品的抵制现象，无疑释放了一些不好的信号。

情绪的迁移上个月开始，大量印度用户在 Google Play 为 TikTok 打了一星，因为一位 TikTok 博主上传了一段硫酸攻击视频并且嘲笑受害者，引起了广泛争议。许多用户开始用带有 #BanTikTok #IndiansAgainstTikTok 等标签的内容表示愤怒和抵制，认为 TikTok 里面一些视频会助长种族主义、家庭暴力等。TikTok 在 Google Play 上的评分一度跌至 1.3，Google 官方删除了一些带有仇恨言论的评论之后 ，TikTok 评分才得以回升。

然而，关于「抵制中国制造」的声音经常会在印度的社交媒体上看到，一些颇有名气的意见领袖也在引导公众舆论的方向。

在 OneTouchAppLabs 官网上，开发团队写道「感谢 Sonam Wangchuk 在推动印度制造所做的贡献」。Sonam Wangchuk 是印度著名工程师和教育家（同时也是《三傻大闹宝莱坞》人物原型），他曾经呼吁「一周内放弃使用中国的软件，一年内放弃使用中国的硬件，抵制所有中国制造产品。」

官网提到，开发产品是出于教育目的，仅仅帮助用户识别一款 App 的开发源，并非鼓励或者强迫用户卸载任何一款 App。

但是如何定义「中国 App」，Remove China Apps 并不精确也没有给出答案。比如有外媒称，用户测试之后发现视频会议软件 Zoom 也位列其中，其创始人是华裔是否就意味 Zoom 是一款中国 App？也有人测评以后表示，我把它安装到 Redmi Note 9 Pro Max 上，只检测到 6 个『中国 App』，大量的小米预装应用程序并未被检测出来。

显然 Google Play 对其「出于教育目的」的说法并不买账。据 TechCrunch 表示，Remove China Apps 违反了 Google Play 欺骗性行为政策，根据这一政策，App 不得在未经用户同意的情况下，更改用户的设备设置和应用程序之外的功能，也不能鼓励或激励用户删除和禁用第三方 App。

在印度网民抵制中国 App 期间，Mitron 成了众多「受益者」之一。许多用户弃用 TikTok 后，纷纷下载 Mitron 作为替代 App，这让 Mitron 在短短一个月之内获得 500 万下载量。

不过许多专业人士并不看好 Mitron。

据志象网报道称，Mitron 存在安全漏洞。比如用户可授权 Google 账户登陆 Mitron，但开发者在使用授权时并没有设置令牌密钥用于身份验证，导致黑客只需通过公开的用户 ID，无需输入密码便可登陆任何用户的配置文件。

Mitron 向 TicTic 开发商 Qboxus 购买源代码，外媒 Indian Express 引述 Counterpoint 的一位网络安全研究员表示，「Mitron 在源代码之上没有任何额外防火墙，隐私政策薄弱，存在数据安全问题。」基于 Mitron 可能存在的隐私和安全问题，Mitron 被 Google Play 下架。

然而，Mitron 和 Remove China Apps 接连下架更加激怒原本就不满的印度用户。「Mitron 被下架可以理解，因为涉及到版权和安全问题。但是 Remove China Apps 是一款很好的应用，帮助移除了许多垃圾消息，我们需要它来帮助抵制和删除中国应用。」一名 Twitter 用户写道。

Made in India 不过也有一些比较理性的印度用户表示，摆脱中国制造是不现实的，除非彻底不用中国品牌的手机。2019 年，小米、红米、OPPO、vivo 占据印度 60% 以上的市场。

随着印度智能手机的普及和国内消费级互联网的成熟，中国厂商开始出海，把应用程序带到印度去。比如新闻资讯 NewsDog 抓住了印度「多语种」特点，2016 年首发英语版本之后又翻译成 10 种印度主流的本土语言，从而取得成功。

根据 2019 年初 FactorDaily 数据，印度排名前 100 款安卓应用中，有 44 款是由中国公司开发的，而一年前，这个数字是 18。根据 Sensor Tower，2018 年印度排名前十的应用中，5 款来自中国。

不仅中国的 App 在印度扎了根，中国资本也占据了印度独角兽的「半壁江山」。阿里巴巴投资了金融科技公司 Paytm，外卖公司 Zomato、物流公司 Xpressbees 等，而另一家巨头腾讯则投资了外卖公司 Swiggy、出行公司 Ola、金融科技公司 NiYO 等。

不过近来印度政府收紧了对印投资政策，要求所有邻国对印投资必须经过新德里审批，变更现有外国投资的印度企业所有权也需要获得政府批准。投资规则的变更旨在遏制疫情期间的「机会主义收购」。有人认为，鉴于印度的其他邻国基本没有能力对印度企业进行收购，这一新规明显指向中国。

在「boycott Chinese Products」（抵制中国产品）声音的背后，印度更想传递的是「Made in India」。5 月 12 日，印度总理莫迪表示在疫情影响下，印度需要靠自力更生，鼓励「印度制造」。很早之前，印度就鼓励本土科技公司崛起，希望在印度「复制」阿里巴巴和腾讯的成功。

有趣的是，不少印度用户卸载了中国应用之后，却苦于没有其他替代品可用。Remove China Apps 评论区有这样一条内容：「这款 App 很好，但我想知道我把这些 App 卸完了，用什么替代呢？比如我们好多人都用 SHAREit 传文件。开发者要是能推荐一些好的 App，我肯定给五星。」

2017 年印度国防部命令武装部队卸载 42 个被归类为「间谍软件」的中国应用程序。这些应用程序包括 UC 浏览器、UC 新闻、SHAREit、微信。未来中国 App 在印度也许会面临更严峻的障碍，但也不仅在印度，因为随着中国国际化战略的推进，带着民族情绪的抵制肯定还会发生。Remove China Apps 并不是开始，也不是结束。

只不过不同于工业时代，抵制实体会对产业链造成影响。互联网时代，抵制一款 App 本身意义不大。正如那位用户所说，形成用户体验之后，你真的无法迅速找到一款替代品。对开发者而言，一款应用背后所积累的庞大数据和技术基础也很难被轻易取代。