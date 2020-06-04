你都知道吗？Win10 任务管理器到底藏了多少 “小秘密”

任务管理器是大家熟悉的一款工具，特别是在稳定性普遍不佳的 Windows 上，使用率很高。尽管每天都在用，可大家对于这款工具的了解，却远不如其他软件。其实在任务管理器中，一直隐藏着几条不为人知的小秘密，一起来看吧。

你不知道的任务管理器 “小秘密 “

1. 极简模式

如果程序死机，任务管理器往往是最后一道防线，可…… 要是任务管理器也挂了呢？

为了避免这种情况，微软在设计任务管理器时，就专门设计了一组 “极简模式”。它无法通过普通方式启动，而是在系统资源耗尽时自动出现。在这个模式下，没有花里胡哨的功能，也没有大家熟悉的图表，只有一个单纯的”进程 “面板。方便用户快速定位出问题的进程，并手工中止它！

极简模式

2. Ctrl+Shift+ESC 启动

作为一只 Windows 老鸟，小编早已习惯了通过 Ctrl+Alt+Delete 启动任务管理器。然而不知什么时候开始，这个快捷键变成了一个安全页面，尽管 “任务管理器 “也在其中，但每次启动硬生生多了一步操作，着实让人不爽。

Ctrl+Alt+Delete 已经不是任务管理器的专属热键

其实Win10 早已为任务管理器设计了一套新的快捷键，这就是 Ctrl+Shift+ESC。除了方便的一键打开外，微软还在里面嵌入了一组 “秘密代码 “。如果发现 Ctrl+Shift+ESC 被按下，但任务管理器并未正常启动（通常都是系统出现故障），系统会在最长 10 秒钟内再次开启一个任务管理器。

3. 调整刷新速率

任务管理器有一个默认刷新速率，通常可以满足一般的应用。但如果你觉得默认速率无法满足需要的时候（通常是在软件调试的时候），还可以点击 “查看 “菜单，然后在”更新速度 “下选择一个更高或更慢的刷新速率。

调整刷新速率

4. 精简图表模式

随着功能日渐增加，Win10 的任务管理器也变得愈发臃肿起来。逐渐变胖的身材也带来了一些麻烦，要么看不到数据，要么看不到应用界面。

其实 Win10 的任务管理器还支持一种精简模式，只要在图表页面双击一下，就能切换这一模式。此外精简模式还支持”摘要精简 “和”图形精简 “两种不同形式，鼠标右键即可切换，十分方便。

双击即可切换 “精简图表模式 “

5. 禁止开机自启程序

开机自启程序是导致系统开机缓慢的主要原因，如果你的电脑没有安装系统优化软件，也可以让任务管理器临时 “客串 “一下。

打开任务管理器的 “启动 “标签，可以看到本机上所有的开机自启程序，如果不想让某款程序自动启动，只要在它上面右击鼠标，然后选择”禁用 “就可以了。为了帮助用户判断每款程序的速度影响情况，Win10 还专门设置了一个”启动影响 “列，”高 “代表着程序启动将占用更多开机时间，”低 “则意味着对系统性能构不成太大影响。

右击禁止程序自动开机启动

6. 直接显示 GPU 温度

如果你使用的是微软刚刚发布的 Windows 10 v2004，就可以在 GPU 标签下看到新增加的 “显卡温度 “了。这项功能可以直接显示出显卡的内核温度，需要 Win10 2004 以及 WDDM 2.4 以上版本的显卡驱动支持（可通过 Dxdiag 检查）。

直接显示显卡温度

7. 自定义默认选项卡

如果不想每次打开任务管理器都是那个 “进程 “面板，可以通过”选项 - 设置默认选项卡 “来手工调整它。调整好后，当你再次启动任务管理器时，默认呈现的就是你刚刚设置好的面板了。

自定义默认选项卡

8. 检查进程是 32 位还是 64 位

如果你不知道当前运行的程序是 32 位还是 64 位，最简单一个办法，就是打开任务管理器，点击 “详细信息 “标签，然后右击标题栏，添加”选择列 - 平台 “。添加好后，”平台 “列中就会给出当前运行的程序版本了。

查询进程位数

写在最后

总体来说，Windows 任务管理器是一款比大多数人想像中更复杂的系统工具，这主要是由于它的特殊使用场景导致。随着 Windows 不断迭代，我们也将看到一个更加专业、更加强大的任务管理器向我们走来！