澳大利亚黑客在 Twitter 上发布苹果员工详细信息，被判罚款

IT之家 6 月 4 日消息 一名澳大利亚男子因从苹果公司服务器中提取员工资料并在 Twitter 上发布，被判处 5000 澳元的罚款，和 18 个月的 “担保期”。

据 Bega District 新闻报道，24 岁的 Abe Crannaford 周三在伊甸园当地法院出庭接受宣判，此前他在 2 月份对两项未经授权访问或修改受限数据的罪名表示认罪。

在 2017 年中和 2018 年初，Crannaford 从苹果服务器中提取了仅针对员工的受限信息。2018 年 1 月，Crannaford 在其 Twitter 账号上发布员工信息，并据称在 GitHub 上提供了该公司固件的链接。

IT之家了解到，澳大利亚对此种罪行的潜在最高刑罚为两年监禁，并对每个事项处以 1 万美元或以上的罚款。

裁判官道格 - 迪克仅对 Crannaford 处以 5000 澳元的罚款，并没有对其进行判刑，而是给予他 18 个月的 “担保期”，即良好行为期，如果违反了这一规定，将导致额外的 5000 澳元的罚款。

Crannaford 的辩护律师 Ines Chiumento 试图辩称，苹果公司通过某种赏金计划奖励黑客以发现漏洞，“在某种意义上”促进了黑客的发展。“在这种能力被珍视和追捧的情况下，如果公司不向年轻人发出同样的信息（关于非法性和惩罚措施），就很难向他们传递出这样的信息。”Chiumento 说。

检察官承认苹果公司赏金计划的存在，但称 Crannaford“入侵网站和受限数据”的行为多次发生，并与他人共享，“所以悬赏的概念与他的行为背道而驰。”