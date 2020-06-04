“一键卸载中国应用”App 被下架，印度人开始骂谷歌

2020 年，魔幻现实主义一次又一次在这个世界上演。

这一次，我们要说的是印度，与两个 App 有关。

第一个 App，名为 Remove China Apps（删除中国应用），由印度人开发，其目的是删除来自所有中国公司的 App，它一度跃升至 Google Play 印度下载榜第二名。

第二个 App，名为 Mitron，它可以说是 TikTok（抖音海外版）的印度克隆产品，它在印度很受欢迎，一度是 Google Play 印度下载榜的第一名。

不过，目前两个 App 都被 Google Play 应用商店下架了。

针对中国的 Remove China Apps

Remove China Apps，从命名上来看，就是一款用心不良的 App。

根据志象网报道，这款 App 于 5 月 17 日在 Google Play 应用商店上架，并在两周的时间里获得超过 100 万的下载量，14 万评论，评分高达 4.9。

而它的大小只有 3.5MB，只有 Android 版本。

从功能上来说，这款 App 在安装之后，可以扫描用户手机上安装的所有 App，然后识别出其中由中国厂商开发的 App，比如说 TikTok、阿里速卖通、UC 浏览器、WPS Office、AirBrush 等在印度比较常见的应用。

更奇葩的是，它为用户提供了卸载选项，一点就可以删除识别出来的中国产 App。

而一旦用户操作成功，它就会表示祝贺，并提醒用户分享——看起来功能非常简单，但对于那些对中国产品有抵制意识的印度用户来说，却非常具有迎合力。

雷锋网注意到，在社交平台 Twitter 上，能够看到不少印度用户表达对这个 App 的狂热，其中还夹杂着所谓 " 抵制中国产品" 的标签；还有很多用户分享了已经删除来自中国的 App 之后的祝贺页面。

这些用户中，甚至还包括来自印度宝莱坞的演员。

不仅如此，在国外社交平台上，也有一些网友总结了一些列表，这些列表显示了可以用哪些 App 来取代来自中国厂商的 App；比如说用 Chrome 或 Firefox 来取代 UC 浏览器，用 Mitron 或 YouTube 来取代 TikTok 等。

雷锋网了解到，这款名为 Remove China Apps 背后的开发商为一家名为 OneTouch AppLabs 的印度企业，该企业注册地位于印度的斋普尔（Jaipur）。

另外，据志象网了解，其背后的开发人员可能是一位曾经在中国企业工作的印度工程师，但他在疫情期间被解雇了。

如此来看，这款 Remove China Apps 正是印度民间滋生的 " 抵制中国" 的社会思潮的衍生品。

被下架后，印度人开始骂 Google

然而，Remove China Apps 火了之后，却被 Google 盯上了。

6 月 2 日，据外媒 TechCrunch 报道，这款 App 已经被 Google 下架，原因是它违反了 Google Play 应用商店的 " 欺骗行为政策"（Deceptive Behaviour Policy）。

据了解，在这个政策下，Google Play 规定：所有上架的 App 不允许更改用户的设备设置，也不能在用户未认知或许可的情况下，进行 App 之外的操作；不仅如此，App 还不能鼓励或者怂恿用户来移除或者禁用第三方应用。

从这个角度来看，Remove China Apps 可以说是多处违反了上述政策——也就是说，它被 Google 移除，一点都不冤枉。

但是，看到这个 App 被删除，印度人不乐意了；不仅如此，他们把矛头指向了 Google 官方。

一位名为 Pushp Raj 的网友质疑称：

Google Play Store 似乎只为中国服务，因为 Google 不仅删除了针对 TikTok 的 800 多万个负面评价来提升 TikTok 的评分，还从 Play Store 中删除了 Remove China Apps。

一位名为 Debapriya 的网友表示对 Remova China Apps 被从 Play Store 中删除表示强烈抗议，该网友还在线圈起了身为印度裔的 Google CEO Sundar Pichai，表示：

身为一个印度人，这是（我们）期待你做的最后一件事情。你可以下架这个 App，但是你能下架我内心的爱国主义情结吗？请把这个 App 恢复上架。

对此，不知道身为印度裔的 Sundar Pichai 会怎么看。

还有网友称，在 Google 删除这个 App 的情况下，无法再期待任何人中立了，每个人都有自己的立场，Google 也展示了它的立场——选择与十亿潜在用户站在一起……

值得一提的是，在 Google 删除 Remove China Apps 之后，还有印度网友在网上分享这个 App 的 APK 安装文件包，也有人推出了同样功能、不同名字的 App。

TikTok 的印度克隆版，也被下架了

除了 Remove China Apps，还有一款来自印度的 App——Mitron——也被下架了。

Mitron，一款几乎可以说是 TikTok 的印度克隆产品，它在界面、功能等方面与 TikTok 如出一辙，被媒体称之为印度本土为了应对 TikTok 而推出的产品。

按照其官方的说法，Mitron 是由印度理工学院（IIT）学生开发的。

出于印度本土的对抗情绪，以及此前 TikTok 在遭遇的抵制，Mitron 在印度大火，其在不到一个月的时间里就获得了 500 万的下载量，并且在 5 月 30 号位列印度免费下载榜榜首。

然而，很快，就有人对 Mitron 提出了质疑。

据印度媒体 News18 报道，其实，Mitron App 的所有源代码，包括它的功能、用户界面，都是从巴基斯坦软件开发商 Qboxus 那里购买的——根据 Qboxus CEO Rfan Sheikh 的说法，这些源代码售价不过是 34 美元，也就是 2600 印度卢比。

Rfan Sheikh 表示，Mitron 的开发者只是修改了 logo，然后直接上传。

令人吃惊的是，除了 Mitron 之外，在印度市场还有不少类似于 TikTok 的短视频类 App，比如说 TicToc（由 Qboxus 从 TikTok 复制而来），Follow（2019 年 9 月发布），KidsTok（2019 年 12 月发布），HotToks（2019 年 12 月发布）等。

除了来源问题，Mitron 还面临另外一个重大质疑：隐私。

实际上，在很长一段时间里，即使已经上架，Mitron 根本没有提供一个基本隐私政策，用户的数据全部存在 Mitron 自己的服务器中，因此 Mitron 可以轻而易举获得用户个人信息。后来，在媒体关注下，该 App 提供了一个基于 CCPA（加州消费者隐私法案）的隐私政策，但却宣称它只适用于加州用户。

换句话说，使用 Mitron 的印度用户，隐私根本得不到保障。

最终，Google 告诉外媒 CNBC-TV18，因为该 App 违反了其 Play Store 的 “Spam and Minimum Functionality”政策，所以将其下架。

当然，尽管如此，Mitron 依然能以 APK 安装文件包的方式存在。

而让雷锋网 (公众号：雷锋网)大跌眼镜的是，目前，在 Google Play Store 商店中还有不少 Mitron 的 " 李鬼" 版本 App，让用户虚实不分，有的 App 还专门强调其 Make in India 的标签，似乎是打算利用印度民众的一些情绪来获取更多用户。

这，大概是另外一种魔幻现实主义吧。