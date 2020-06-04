美股实现三连涨，蔚来大涨超 19%，瑞幸涨 11%

6 月 4 日消息，据外媒报道，美国时间周三，美股收盘大幅上涨，原因是美国经济数据好于预期，而这让投资者对美国经济重启更加乐观。

道琼斯指数收于 26269.89 点，大涨 527.24 点，涨幅 2.05%；标准普尔 500 指数收于 3122.87 点，上涨 1.36%；纳斯达克指数收于 9682.91 点，上涨 0.78%。截止周三收盘，道指已连涨三天，而标指自 2 月初以来首次连涨四天。

在美股周三交易中，科技龙头股多数上涨，苹果股价收于 325.12 美元，上涨 0.55%；谷歌母公司 Alphabet 股价收于 1436.38 美元，下跌 0.20%；亚马逊收于 2478.40 美元，上涨 0.24%；微软收于 185.36 美元，上涨 0.24%；Facebook 收于 230.16 美元，下跌 1.10%；甲骨文收于 53.49 美元，上涨 0.39%；IBM 收于 129.05 美元，上涨 2.42%；奈飞（Netflix）收于 421.97 美元，下跌 1.25%；特斯拉收于 882.96 美元，上涨 0.16%；推特（Twitter）涨 8.12%，优步（Uber）涨 2.62%；Lyft 涨 8.71%。

美股中的芯片龙头股多数上涨，英特尔收于 61.93 美元，下跌 0.31%；英伟达收于 350.78 美元，下跌 0.63%；博通收于 309.53 美元，上涨 3.85%；德州仪器收于 127.21 美元，上涨 3.70%；高通收于 84.11 美元，上涨 0.15%；AMD 收于 52.73 美元，下跌 1.51%；美光科技涨 4.49%；应用材料公司涨 3.62%。

在美国上市的中概股普遍上涨，网易收于 414.58 美元，上涨 1.45%；阿里巴巴收于 218.61 美元，上涨 2.00%；京东收于 56.73 美元，上涨 2.00%；拼多多收于 68.15 美元，上涨 1.26%；哔哩哔哩收于 34.15 美元，下跌 0.12%；好未来收于 64.39 美元，上涨 4.21%；爱奇艺收于 17.86 美元，上涨 3.84%；跟谁学收于 39.50 美元，上涨 6.84%；微博收于 32.98 美元，上涨 4.17%；新浪涨 3.23%；搜狐涨 11.31%；搜狗涨 2.77%；携程涨 4.88%；前程无忧涨 3.61%；汽车之家涨 2.54%；58 同城涨 1.61%，蔚来涨 19.15%，金山云跌 3.67%；瑞幸咖啡涨 10.73%。

据统计，网易、京东、拼多多盘中均创出历史新高。

趣店 (NYSE:QD)上涨 5.44%，报 1.55 美元；寺库 (NASDAQ:SECO)上涨 52.56%，报 3.28 美元。盘前，趣店集团与寺库共同宣布，趣店将以至多 1 亿美金的价格认购寺库股份。交易完成后，趣店将持有寺库约 28.9% 的股份，成为其第一大股东。此外，双方将在全球奢侈品电商领域开展全面战略合作。

市场研究机构 Informa Financial Intelligence 市场策略师瑞恩 · 诺曼 (Ryan Nauman)表示：“今日市场再度呈现风险偏好，这在很大程度上与经济数据有关。市场认为最糟糕的时期已经过去，经济将会好转。”

ADP 和穆迪分析公司公布，美国 5 月份私营部门就业人数减少 276 万，远低于之前预计的 875 万。美国供应管理协会（ISM）的数据显示，5 月份美国服务业萎缩幅度小于预期，从近 11 年的低点开始反弹。

截止周三收盘，标准普尔 500 指数 6 月份上涨了 2% 以上，较今年 3 月份创下的低点上涨了 42% 以上。

金融服务公司 LPL Financial 编制的数据显示，在过去 50 个交易日中，标准普尔 500 指数累计涨幅为 37.7%，创下该指数历史上最大的 50 天涨幅。

投资公司 Leuthold Group 首席投资策略师吉姆 · 保尔森 (Jim Paulsen)表示：”尽管美国仍面临几个严重问题——国内出现骚乱、国际关系紧张、疫情持续大流行——但股市主要关注的一件事是：美国和全球经济活动的重启。”