戴森 “夭折”电动汽车更多图片放出：方向盘亮了

IT之家 6 月 4 日消息 豪华吸尘器品牌戴森创始人詹姆斯 - 戴森（James Dyson）近日公布了其已失败的电动车的更多信息和照片，据悉他在这个项目中投入了超过 5 亿美元的资金。

在其公司网站上的一篇新博文中，戴森展示了其在去年 10 月项目夭折前制作的原型车的一些图片和视频，以及更多的渲染图。他形容这款 SUV 是 “一款充满技术含量的激进汽车”，并称他的公司 “解决了很多传统上与电动车相关的问题”，尽管该项目最终因 “商业上不可行”而被放弃。

但戴森没有对这些问题做任何实质性的解释，戴森曾称该车有着 “定制的、集成的、高效的电动驱动单元（EDU），包括戴森数字式电动马达、单速变速器和最先进的功率逆变器，”虽然没有解释这些技术与其他公司在电动汽车领域开发的技术有什么不同。

IT之家了解到，其它戴森所谓的设计优势（如灵活的电池组设计、改善的内部空间、更长的轴距）和功能（如抬头显示器或无把手车门）也远非独一无二，这款 SUV 本应使用 150kWh 的电池提供约 600 英里的续航里程，但戴森无法将这一说法付诸实践。

这款 SUV 中为数不多的亮点之一就是方向盘，它看起来更像是一个电子游戏控制器。除此之外，戴森电动车的设计几乎与 Byton 甚至 Faraday Future 的设计没有什么区别。也许，戴森如果它能找到合适的制造伙伴，或者凑齐几十亿美金来进行生产，或许就能让这款豪华电动 SUV 成功。