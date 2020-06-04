特斯拉纽约工厂一员工确诊新冠，若停产或面临超 4000 万美元罚款

据外媒报道，一位不愿透露姓名的员工告诉记者，一名在纽约布法罗太阳能电池板工厂工作的特斯拉员工新冠病毒检测呈阳性。

这是特斯拉第四名已知的病毒检测结果为阳性的员工，同时也是自五月份公司在美国的工厂陆续复工后，特斯拉公司的第一例确诊员工。

根据当地媒体报道，5 月 19 日，在获得该州许可后，特斯拉的纽约工厂悄悄复工。不过，布法罗工厂尚未恢复满负荷生产，短期内应该也不会很快恢复满负荷生产。

事实上，特斯拉告诉政府官员，因为停工，公司不得不在 4 月份临时解雇 984 名 “特斯拉全职独立合同工”，如今工厂只有不到 500 名全职员工在推进生产工作。

临时解雇这些员工，意味着特斯拉可能无法满足该州要求的关键就业目标，该目标与该州给予布法罗工厂的初始资金挂钩。

在美国疫情爆发前，特斯拉曾告诉政府官员，工厂很快可以超过提供 1500 个就业机会的目标，然而眼下公司只能请求该州继续宽限一年时间，以便满足上述就业目标，这样公司就无需支付 4120 万美元的罚款。（纽约州表示该请求正在审核中）

加州和内华达州的工厂复工后，特斯拉已经重新请回暂时休假的工人。所以，目前尚不清楚，纽约的被暂时休假的工人为什么没有重新回到工厂上班。公司尚未回应评论请求。

根据就职于松下北美公司（PSNA）的员工称，上周，阳性检测结果已经告知布法罗工厂的部分员工。据悉，特斯拉是在 5 月 18 日到 5 月 22 日那一周发现了这一确诊病例。也是在这一周，PSNA 的员工陆续返工。

特斯拉并不是唯一一家在复工后发现新确诊病例的公司。底特律三家汽车制造商也报告了员工确诊，食品行业的多家公司也是如此。