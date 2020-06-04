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联想将在更多 PC 上预装 Ubuntu 和 Red Hat 系统

2020/6/4 9:02:56来源：开源中国作者：局长责编：远洋评论：

联想宣布将开始在其某些现有设备上（ ThinkStation 台式机和 ThinkPad P 系列笔记本）预装 Ubuntu LTS 和 Red Hat Enterprise Linux，从而实现为工作站客户提供更多的操作系统选择的目标。

联想表示，尽管许多用户倾向于在不包含操作系统的硬件上或通过擦除现有操作系统，然后配置和安装 Linux 来定制自己的计算机，但这会增加系统的不确定性和不兼容性，影响性能和工作效率，甚至导致设备的 IT 支持情况受影响。现在，这些用户正在脱离这种场景，进入企业层面。因此，对于在 Linux 软件生态系统中部署企业级硬件的开箱即用解决方案的需求很高。

整个 ThinkStation 和 ThinkPad P 系列产品线都将通过 Red Hat Enterprise 和 Ubuntu LTS 的认证，联想解释到，此过程可确保一切都 “经过尝试、测试和正式验证”。

联系的这波操作当然还带来了一些其他好处，他们会将设备的驱动提交至上游 Linux 内核，这意味着购买后的稳定性和兼容性将得到进一步完善。

此外，联系还表示，将为购买 Linux 工作站的客户提供全面的网络支持、配置指导和专门的 Linux 论坛。联想指出，通过对整个 ThinkStation 和 ThinkPad P 系列工作站产品系列的认证，他们将优先考虑专业终端用户的需求，并帮助确保工作站能够提供最好的开箱即用的 Linux 体验 —— 从而提升各行业用户的灵活性。

按照联想的计划，首批搭载 Linux 的工作站将于本月晚些时候向客户提供，并将在夏季继续扩展。

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关键词：联想Ubuntu

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