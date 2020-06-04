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慕尼黑之后，又一德国城市计划用开源软件代替微软

2020/6/4 9:06:12来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：远洋评论：

前些日子，“反复横跳”的德国慕尼黑市在时隔多年后再次表示，将抛弃 Windows  之类的微软软件，转而切换至 Linux 和其他开源替代品，拥抱开源。现如今，紧接慕尼黑之后，又有一个德国城市也在考虑类似的决定。

外媒消息称， 德国最大的港口城市汉堡（Hamburg）正在考虑在计算机上采用开源软件，以减少对付费产品的依赖，并成为所谓的 “数字主权的典范城市”。

绿党在第 13 轮关于结盟的会谈中通过 Twitter  表示，多方已经达成共识，其中包括：在汉堡政府软件体系中开启淘汰微软软件的进程，以后将更加重视开源产品，内部也将开发更多软件。同时还计划了一个专门的 AI 项目，该项目则与成为 “数字主权的典范城市”有关。此外，社民党也表示，不想形成 “单方面的依赖”。

目前，该计划仍处于初期阶段，详细信息很少。因此也尚不清楚的是汉堡是在计划全面转向开源，还是计划进行部分过渡。不过，在汉堡市是否要使用现有 Linux 发行版或开发自己的发行版方面，尽管还尚无与之有关的详细信息。但如果汉堡市计划的是完全转向开源，那么作为逐步发展的一部分，Linux  则可以用来取代 Windows。

例如，慕尼黑就创建了自己的 LiMux  项目，以推动向开源软件的过渡，同时还用 OpenOffice（以及后来的 LibreOffice）代替了 Microsoft Office。

汉堡市是否确实批准了这个雄心勃勃的计划还尚未可知。但是就当下而言，这对于 Linux 和开源生态系统来说都是个好消息，且 Linux 和开源生态系统自身如今也正在快速发展。

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关键词：开源软件

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