诺基亚贝尔被移出央企名录，将由华信邮电管理

IT之家 6 月 4 日消息 6 月 3 日，国资委发布关于上海诺基亚贝尔股份有限公司不再列入国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责企业名单的公告。

公告显示，经国务院批准，上海诺基亚贝尔股份有限公司不再列入国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责企业名单，按照股权关系由相关中央企业管理。这意味着诺基亚贝尔从央企名单中剔除，不再属于国资委直接管理的企业。

据每日经济新闻报道，诺基亚贝尔作为诺基亚与中国华信邮电科技有限公司（下称华信邮电）组建的合资企业，曾经是唯一一家合资的直属央企。目前，诺基亚贝尔第一大股东为华信邮电，占股为 50%。

诺基亚贝尔是通信巨头诺基亚在华的独家运营平台，1984 年成立的上海贝尔（上海贝尔股份有限公司，诺基亚贝尔前身），是中国为打破西方通信技术垄断，积极引进世界先进技术和外资的创新尝试，是改革开放初期我国高新技术领域的第一家中外合资企业。目前诺基亚贝尔拥有员工约 15,000 人。诺基亚贝尔为运营商和非运营商客户提供端到端的信息通信解决方案和服务，并在 IP 网络、光网络、固网以及下一代 5G 网络等诸多领域发展。

IT之家了解到，诺基亚贝尔在今日的公告中同时表示，华信邮电和诺基亚于 2017 年 5 月达成的股东协议保持不变，包括诺基亚贝尔中外合资的股权结构、治理架构、法律框架、业务范围、公司名称等都保持不变。我们承诺将继续支持中国市场，加强与运营商、行业领军企业和互联网企业的深度合作，在交通、能源、智能制造、金融、智慧城市等领域，抓住 5G 和数字化转型机遇，为中国的数字化建设作出贡献。