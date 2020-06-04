载人飞行 4 天后，SpaceX 又将 60 颗星链卫星送入太空

IT之家 6 月 4 日消息 美国太空探索技术公司 (SpaceX)刚刚利用 “五手”猎鹰 9 号运载火箭将 60 颗星链卫星送入轨道。就在 4 天前，SpaceX 完成了历史性的载人飞行任务。

据悉，这 60 颗星链卫星其中有一颗带有可部署的遮阳板，旨在测试一种降低未来卫星亮度的新方法。

猎鹰 9 号火箭于美国东部时间晚上 9 点 25 分从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地起飞，15 分钟后将卫星部署到低地球轨道，火箭的第一级在升空后约 9 分钟后降落在 SpaceX 公司的海上浮动平台 “只需看说明书”上。

SpaceX 公司已经发射了 482 颗星链卫星，该公司原本计划在 5 月执行星链任务，但由于热带风暴亚瑟的影响被推迟了。5 月是 SpaceX 公司今年第一个没有进行星链卫星发射的月份。在推迟之前，该公司平均每个月进行一次星链卫星发射，SpaceX 最初的目标是在 2020 年全年每月进行两次星链卫星发射。

SpaceX 公司正在建造一个多达 1.2 万颗卫星的星座，以支持全球卫星互联网服务，该公司预计将于今年年底开始在加拿大和美国部分地区提供服务。

SpaceX 公司负责卫星政府关系的副总裁 Patricia Cooper 上周在一次网络研讨会上表示，SpaceX 计划在发射约 500 颗 Starlink 卫星后，为未来的所有 Starlink 卫星增加可部署的遮阳板，目前的设计是在发射约 500 颗后。

IT之家了解到，SpaceX 公司正在寻求降低星联卫星的亮度，以减少其对天文学的影响。