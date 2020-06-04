“全国一网”股份公司或在本月完成组建挂牌

2020 年，广电是真的忙。从 2 月份宣布成立 “全国一网”股份公司以来，动作频频。

近日歌华有线发布公告称其股东与中国广电出资共同发起组建中国广电网络股份有限公司，“全国一网”股份公司或定名为中国广电网络股份有限公司。

有消息称，中国广电网络股份有限公司将在 2020 年 6 月组建挂牌。

“全国一网”股份公司加速到来

报告显示：2020 年一季度，我国有线电视用户总量净减少 310.4 万户，降至 2.06 亿户，有线电视在中国家庭电视市场的份额降至 45.58%。而 IPTV（网络电视）总用户数达到 2.99 亿户，较上年同期增长 10%。

也就是说广电必须变革了，“全国一网”的整合和 5G 恰是变革的机会。

今年 2 月，中宣部印发 4 号文《全国有线电视网络整合发展实施方案》，提出以行政推动力 + 市场化形式，中国广电牵头主导，联合省网公司、战略投资者共同组建中国广电网络股份公司，进行国网整合。同时，建立具有广电特色的 5G 网络，实现 “全国一网 “和 5G 的融合发展。另外，保证省网公司在 “十三五”末进入股份公司，同时要求完成 “一省一网 “整合。

但一直没有明确的动作。

一直到 5 月 27 日 --29 日，歌华有线、东方明珠、电广传媒、广电网络、天威视讯、江苏有线、贵广网络、广西广电、华数传媒、吉视传媒、湖北广电 11 家广电系上市企业陆续发布公告称，拟以持有的公司股份，以现金等资产出资等共同发起组建中国广电网络股份有限公司（暂定名）。

6 月 1 日，发布关于控股股东签署《出资意向协议》暨控制权拟发生变更的提示及复牌公告，公告显示：控股股东北京北广传媒投资发展中心有限公司、间接控股股东北京歌华传媒集团有限责任公司与中国广播电视网络有限公司（中国广电）签署《出资意向协议》，北广传媒投资发展中心以其持有公司 265635026 股股份（占公司总股本的 19.09%）出资共同发起组建中国广电网络股份有限公司（暂定名）。

6 月 3 日，歌华有线发布《详式权益变动报告书》，其中歌华有线控股股东将由北广传媒投资发展中心变更为中国广电网络股份有限公司，歌华有线实际控制人将由北京广播电视台变更为国务院。

“全国一网”股份公司朝着正式挂牌狂奔，根据公告显示新公司名字或确定为中国广电网络股份有限公司。另外，也有消息称 “全国一网”股份公司将在 2020 年 6 月组建挂牌。

“整合”让广电 5G 加速到来

其实，广电 5G 路上有很多的障碍，一是 “全国一网”喊了又喊，就是没明显进展，二是 700MHz 频段。如今，这两样似乎都顺遂了。尤其是 “全国一网”股份公司的成立加速了广电 5G 的到来。

按照之前的要求，“全国一网”股份公司成立后，会建立统一的运营管理体系，“地方割据”乱象将会终结，省网公司成为股份公司的控股子公司，建立有线电视网络和广电 5G 网络统一运营管理体系。

独立电信分析师付亮认为：未来新的有线无线一体网络运营公司，中国广电控股（国家电力、中国移动、中国人寿、中信等或成为控股公司小股东，以壮大资本金），各省有线的原母公司把网络注入成为新运营公司的小股东，这公司很可能三年内在香港上市，也可能引入阿里等民营资本。

未来，“全国一网”股份公司在 5G 时代或将成为一股强大的力量与三大运营商竞争，同时，广电 5G 也会加速建设。

不要忘了，中国广电拥有 5G 频段优势。目前，中国广电拥有 4900MHz-4960MHz 的 60MHz 带宽 5G 试验频率资源，还有众人羡慕的 700MHz 红利频段，可以用 700MHz 进行 5G 网络广覆盖、实现降本增效，而 4.9GHz 则在高流量热点区域进行重点覆盖。

今年 2 月 10 日工信部宣布中国广电可与中国电信、联通共享 3.4GHz 频段用于 5G 室内覆盖，叠加本身拥有的 700MHz 频段以及 4900-4.9GHz 频段，因此，中国广电 5G 频段较为完整。今年 4 月，工信部又发布《关于调整 700MHz 频段频率使用规划的通知》，明确将 702-798MHz 频段频率使用规划调整用于移动通信系统，并将 703-743/758-798MHz 频段规划用于频分双工（FDD）工作方式的移动通信系统。

另外，中国广电 700MHz 频段提案获得移动通信国际标准组织 3GPP 采纳列入 5G 国际标准，成为全球首个 5G 低频段（Sub-1GHz）大带宽 5G 国际标准。

当然，共建共享方面终于有了落地。5 月 20 日，中国移动通信集团有限公司与中国广播电视网络有限公司签署了 5G 共建共享合作框架协议，开展 5G 共建共享以及内容和平台合作，共同打造 “网络 + 内容”生态，实现互利共赢。根据协议，双方将以 1：1 比例共同投资建设 700MHz 5G 无线网络，共同所有并有权使用 700MHz 5G 无线网络资产。