淘宝宣布全国 16 城上线 “小时达”业务

6 月 4 日消息，阿里巴巴今日对外宣布，淘宝 App 在全国 16 城上线 “小时达”业务。当消费者搜索特定商品时，搜索结果页将在醒目位置自动跳出 “小时达”频道入口，进入频道后，消费者即可找到周边能实现分钟级配送的同款商品。

据悉，“小时达”频道内的商品不仅来自于天猫超市，还有淘鲜达上的商超，同时也接入了饿了么上的诸多超市、便利店等。阿里巴巴表示，购物时，消费者无需登陆不同 APP 一家家门店搜罗，所有位于消费者身边的商品将一站式浮现，实现即搜、即买、即得。

据了解，“小时达”服务将率先在北京、上海、广州、成都、杭州、沈阳、南京、郑州、合肥、上海、武汉、苏州、重庆、厦门、深圳、天津这 16 个城市上线，其中北上广蓉杭沈六地已实现主城区全覆盖，预计年底将覆盖至全国。

“小时达”运营负责人郭文鹏透露，目前已有超过 30 万家超市、便利店、鲜花店、水果店带着逾 1000 万种类商品接入 “小时达”。

淘宝上线 “小时达”的背后，意味着阿里巴巴对本地生活业务的再度升级。手淘是阿里巴巴旗下除了支付宝外另一亿级流量入口，此前，支付宝在改版后已将本地生活作为发力重点，力图成为数字生活服务平台，而这正是美团的阵地。在可预见的将来，阿里巴巴与美团在本地生活服务上竞争，仍将不断加剧。

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